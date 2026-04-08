СВИТОЛИНА: Когда выходишь и сзади написано «Ukraine» – это прямо до мурашек

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала успешный старт сезона 2026 года, а также высказалась о предстоящем матче сборной Украины против Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

– Фантастический старт сезона 2026 года. Цифры говорят сами за себя. Вы в числе лидеров по количеству сыгранных матчей – уже 25, а мы только что прошли март, у вас уже 20 побед в Туре. Чувствуете ли вы, что это, возможно, лучшая физическая форма в вашей карьере? И если да, то в чем вообще секрет такого доминирующего сезона?

– Большое спасибо. Очень приятно быть здесь. Я думаю, что это очень хорошее начало этого сезона. Я рада, что у меня получилось хорошо его начать. Не было никаких ожиданий вообще. Было сложно закончить сезон довольно рано в прошлом году. И не было ожиданий от начала сезона. И как-то все начало набирать темп очень-очень быстро. Но я очень рада этому. Рада, что все как-то складывается хорошо. У меня вернулась мотивация после сентября 2025 года. И это самое главное.

– Вы прошлый сезон завершали досрочно. Мы помним и говорили тогда, что это нужно, в том числе и для того, чтобы психологически перезагрузиться. Ну и, очевидно, это помогло. А как именно прошло это межсезонье для Элины Свитолиной? Потому что, следя за вашими соцсетями и вашей активностью, это вообще не похоже на отдых. Постоянные поездки, постоянные переезды, постоянные мастер-классы и так далее. А где время на отдых, на психологическую перезагрузку?

– Для меня отдых – это все равно какой-то актив. То есть это может быть разное. Это может быть просто приехать в Украину, провести здесь время. Конечно, каждый день много дел. Но когда переключаешься на какое-то другое дело, например, если я не играю и максимально не фокусируюсь на своей форме, на тренировках, то приехать в Украину, проводить мастер-классы, побыть дома – это уже переключает меня на другую волну позитива. Конечно, я много путешествовала с друзьями, с семьей тоже провела время. У меня был месяц отдыха от тенниса. Это реально дало мне шанс побыть дома немного, заняться чем-то другим и помогло не сосредотачиваться на каких-то задачах, на мечтах. Конечно, они всегда где-то у меня в голове, но когда постоянно об этом думаешь, когда постоянно находишься в рутине, это может очень тебя перегружать. В сентябре было уже вообще too much. И нужно было немного времени, чтобы восстановиться и с новыми силами пойти тренироваться. В декабре у меня снова были интенсивные тренировки, я вернулась в рутину. А дальше уже начались в январе турниры, новый сезон.

– А этот отдых, это пребывание дома, так... Какие мультики чаще всего смотрите со Скай?

– Ну, очень-очень разные. Может быть «Щенячий патруль». Она смотрит очень разные, там французские тоже какие-то новые. Я даже о таких не знала. Но о проведении времени с ней, я думаю, что это, наверное, меня перезагружает вообще по-другому, потому что я живу ею, когда я с ней. То есть это все о ребенке. И это для меня максимально, наверное, меня так отвлекает от каких-то других волнений, проблем. Поэтому это классно, когда можно так провести время и не устать, потому что меня больше всего утомляет то, что, например, я все делаю в теннисе, но не достигаю или, может, еще не достигла того, чего уже много лет хочу. А какие-то бытовые дела меня вообще не напрягают.

– Но давайте к тому, что напрягает, – к теннису. Реально в этом сезоне, просто глядя на матчи, глядя на статистику – среди топ-10 у вас лучший показатель по реализации брейк-пойнтов, и это в матчах против сильнейших теннисисток Тура, сильнейших подающих Тура. Это какая-то целенаправленная работа за последние месяцы была или просто это классическая «Элина показывает свой лучший теннис в самые тяжелые моменты»? Потому что в прошлых сезонах такого процента не было.

– Конечно, количество матчей здесь играет свою небольшую роль. Ну и мы тоже поработали с тренером над разной статистикой, посмотрели, на что нам нужно обратить больше внимания в межсезонье, чтобы улучшить результаты, улучшить какие-то удары, комбинации. Мне это помогло. Я немного открыла глаза на некоторые тактические моменты в своей игре. И это, мне кажется, тоже какая-то капелька этого помогает мне и сейчас, потому что мы постоянно после каждого матча, турнира возвращаемся к статистике, к каким-то моментам, которые работают, которые не работают. По статистике мы тоже видим, что если брать сезоны 2025-й и 2026-й, уже есть моменты, которые я использую лучше и которые работают лучше — на подаче, на приеме. Если вы говорите о статистике, реализации брейк-пойнтов, то за кулисами есть, например, размещение мяча, куда мне нужно направлять. Средняя статистика игроков, куда они его направляют, где выигрышная для меня тактическая комбинация. То есть вот такие моменты. Мне кажется, что сильно фокусироваться на них не нужно, потому что каждый матч, каждый игрок тоже составляет свой план. Но иметь это как инструмент, один из моментов, который помогает – это стопроцентно. Я бы сказала, что мне это помогло в межсезонье улучшить игру и тактику.

– Если вспомнить этот год – три месяца, действительно 25 матчей – какой из тех, что были в этом году, запомнился больше всего? Ведь было много эпических матчей: два против Коко, против Иги, были проигранные матчи. Какой запомнился больше всего?

– Из выигранных матчей запомнился матч против Коко, потому что там я выложилась физически на все сто. И для меня это был очень тяжелый матч в психологическом плане — вернуться в игру после того длинного тай-брейка во втором, проигранном сете. Я бы сказала, что это был самый изнурительный матч, который, к сожалению, дал о себе знать в финале, где, в принципе, я вообще, оглядываясь назад... То, что я вообще встала с постели – это уже был бонус. Поэтому, да, я бы сказала, что этот матч против Коко — он такой не только в этом году, но и в принципе в карьере. Во-первых, показал мне, что я могу вернуться в матч при любых обстоятельствах. И также, что я могу довести себя, в принципе, до такого максимума.

– Уже стартовал грунтовый сезон. Какой план на грунтовый сезон до Ролан Гаррос? На каких турнирах до «тысячников» будете играть?

– Я буду играть КБДК, начну с этого. Далее Штутгарт, Мадрид, Рим и все. Буду неделю готовиться в Париже. Далее Ролан Гаррос.

– Теперь давайте поговорим о сборной. В одном из интервью вы говорили, что часто, играя за сборную, идете прямо до конца и что именно играя за сборную, у вас остается немного больше сил. Какие сейчас ощущения? Ничего не изменилось или, наоборот, это усиливается – играть под своим флагом на Кубке Билли Джин Кинг?

– Конечно, каждый год он разный, но ничего не меняется в том, что для меня это всегда невероятные ощущения, которые я получаю от этого. Это много, можно так сказать, букет разных эмоций. Но главное – это то, что ты играешь за свою страну. И это для меня самое главное вообще для спортсмена, когда ты выходишь и у тебя сзади написано «Ukraine». Это прямо мурашки по коже. Чтобы это почувствовать, нужно сыграть. Поэтому для меня это самое главное в моей карьере – играть за сборную или играть на Олимпиаде. Я всегда стараюсь подойти к этому и быть в своей лучшей форме. Конечно, не всегда это возможно, потому что есть много других турниров до и после. Но для меня это, пожалуй, самые главные турниры, которые есть.

– Против поляк на выезде играть будет сложнее, учитывая атмосферу, или все-таки отсутствие одной дамы в составе сборной Польши сделает ситуацию проще?

– Ну, я бы не сказала, что проще. Конечно, Ига [Свентек] сейчас не в лучшей форме, можно так сказать, но на грунте она классно играет. Команда такая, какая есть. Они будут под себя покрытие тоже укладывать. Поэтому будет тяжелый матч. Всегда первый день очень эмоционально тяжелый, максимально нервный. Поэтому было бы хорошо его хорошо начать, а дальше уже будем полагаться на опыт. Уже могу сказать, что у нас, в принципе, и у меня, и у Марты, и у сестер есть опыт. Мы уже знаем, чего ожидаем, когда едем на Кубок Билли Джин Кинг. Будет нервно, но мы готовы к этому. И я сейчас тренируюсь здесь, в Киеве, чтобы быть в отличной форме и одержать победу для Украины.

– Грунт, Гливице и нет Иги Свентек – немного удивило, что ее не будет. Вы знали, что ее не будет?

– Ну, мы думали, что она может пропустить. Она так поступила и в прошлом году. Иногда такое бывает. И, конечно, сейчас она не в своей лучшей форме... Плюс она сменила тренера. Я думаю, что это тоже является фактором, что она сейчас ищет нового наставника. Поэтому такое может быть.

– В прошлом году мы видели, что один из дней с командой, в частности на корте, провела юная украинка Полина Скляр. Увидим ли мы в этом году кого-то из молодых украинских надежд в тренировочном лагере команды?

– На этот раз у нас есть дебютантка – Александра Олейникова. Это будет, мне кажется, очень классный опыт для нее. И первый раз всегда очень запоминается. Нам бы хотелось, чтобы были юные спортсмены. Я помню себя, когда сборная приезжала в Харьков играть. Для меня это была большая мотивация попасть туда однажды. Поэтому, да, я надеюсь, что они смогут туда приехать хотя бы посмотреть с трибун.

– Такой вопрос немного оптимистичный. Мы же люди оптимистичные, верно? Просто смотрю на состав участников стран и не покидает ощущение, что как ни крути, после прошлого сезона у Украины один из самых звездных составов. Давления, конечно, нет, но эксперты, букмекеры и специалисты считают Украину фавориткой, одной из главных фавориток сезона. Что вы об этом думаете?

– Ну да, давления нет (смеется). Давление есть. Но давайте не будем забегать так далеко. Я не люблю смотреть так далеко вперед, до финала, потому что у нас есть матч с Польшей, который будет сложным. И потом, конечно, хочется быть в финале. Мы понимаем, что у нас сильная команда, когда мы играем полным составом, когда все готовы, когда нет травм. Поэтому есть шансы. Есть шансы, но я не хочу ставить какие-то высокие задачи ни для кого. Это добавляет давления и игрокам, и тренерам, и команде. Ну и мне тоже. Поэтому, конечно, это присутствует в фоновом режиме, и мы это понимаем. Но есть также много команд — если брать Италию, США, Казахстан — они очень сильны. Нужно их проходить. У нас есть шансы. Я думаю, что в любых матчах будут шансы. Нужно быть готовыми их использовать.

– Благодаря, в том числе, вашим результатам, а также результатам других девушек, на этой неделе у нас в топ-100 появилась дебютантка. Общая популярность тенниса и интерес к этому виду спорта постоянно растут. Это, конечно, радует. Недавно у национальной сборной появился новый партнер – WhiteBit. Насколько важно для команды иметь нового титульного партнера? Как это вообще влияет на развитие и возможности сборной?

– Да, конечно, мы искали надежного партнера, и я очень рада, что нам удалось заключить это партнерство. И, конечно, с такой компанией, как WhiteBit, которая уже известна не только в Украине, но и в Европе, и в мире, которая поддерживает спорт, которая поддерживает спорт в Украине, реализует много классных проектов. Поэтому наличие такого надежного партнера – это для нас один из главных аспектов, которые поддерживают команду, потому что у нас есть тренеры, у нас есть игроки, хочется, чтобы всем было комфортно. А для этого нужны ресурсы, которые помогают. Потому что если игроки не находятся в хороших условиях, то, конечно, результат тоже будет не очень. Очень рада, что у нас есть много партнеров, которые помогают, насколько это возможно, чтобы создать этот комфорт. А дальше это уже наша работа – на все 100 отдавать силы ради победы.