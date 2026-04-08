Даяна Ястремська – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч WTA 500 в Линце

Поединок 1/8 финала начнется 8 апреля не ранее 13:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 апреля, во втором круге теннисного турнира в Линце, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 49) – Елена-Габриела Русе (WTA 87).

Поединок начнется не ранее 13:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Пока сезон для Даяны складывается неудачно, всего 8 побед в 18 матчах, хотя проблески хорошей игры есть. В рейтинге спортсменка потеряла 22 позиции, но сейчас об этом точно не стоит думать.

Украинка наверняка приехала в Линц за титулом, ведь в прошлом сезоне дошла здесь до финала (пускай и на харде), так почему все-таки не добиться цели? Матчи с участием Ястремской часто проходят, как на качелях, не стала исключением и игра первого круга против американки Энн Ли – 7:5, 4:6, 6:3. С мастерством у украинки нет проблем, ей главное обрести стабильность, тогда и за титулы можно бороться.

Елена-Габриела Русе

Румынская спортсменка в этом году играет с переменным успехом, на ее счету 10 побед в 18 встречах. Значимого прогресса в рейтинге нет, она поднялась на одну строчку с начала года.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что большинство своих матчей Русе выиграла в квалификациях турниров. В Линце спортсменка начала с основной сетки, где в первом круге с большим трудом разобралась с американкой Кэти Бултер – 7:6, 7:6, матч продолжался чуть больше двух часов.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды, румынка неудобная соперница для Ястремской, которая проиграла все три матча. Последняя встреча состоялась в этом году, а именно в первом круге Открытого чемпионата Австралии, тогда Русе выиграла в двух сетах – 6:4, 7:5.

Прогноз

На бумаге нет фаворита, хотя психологический перевес должен быть на стороне румынки, за счет преимущества в очных противостояниях. Встречаются примерно равные теннисистки, Ястремская выше в рейтинге, хотя здесь это не имеет большого значения.

Есть ощущение, что украинка здесь может совершить прорыв, поэтому я ставлю на ее чистую победу за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
08.04.2026 -
13:00
Елена-Габриэла Русе
Победа Ястремской 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
