8 апреля, во втором круге теннисного турнира в Линце, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 49) – Елена-Габриела Русе (WTA 87).

Поединок начнется не ранее 13:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Пока сезон для Даяны складывается неудачно, всего 8 побед в 18 матчах, хотя проблески хорошей игры есть. В рейтинге спортсменка потеряла 22 позиции, но сейчас об этом точно не стоит думать.

Украинка наверняка приехала в Линц за титулом, ведь в прошлом сезоне дошла здесь до финала (пускай и на харде), так почему все-таки не добиться цели? Матчи с участием Ястремской часто проходят, как на качелях, не стала исключением и игра первого круга против американки Энн Ли – 7:5, 4:6, 6:3. С мастерством у украинки нет проблем, ей главное обрести стабильность, тогда и за титулы можно бороться.

Елена-Габриела Русе

Румынская спортсменка в этом году играет с переменным успехом, на ее счету 10 побед в 18 встречах. Значимого прогресса в рейтинге нет, она поднялась на одну строчку с начала года.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что большинство своих матчей Русе выиграла в квалификациях турниров. В Линце спортсменка начала с основной сетки, где в первом круге с большим трудом разобралась с американкой Кэти Бултер – 7:6, 7:6, матч продолжался чуть больше двух часов.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды, румынка неудобная соперница для Ястремской, которая проиграла все три матча. Последняя встреча состоялась в этом году, а именно в первом круге Открытого чемпионата Австралии, тогда Русе выиграла в двух сетах – 6:4, 7:5.

Прогноз

На бумаге нет фаворита, хотя психологический перевес должен быть на стороне румынки, за счет преимущества в очных противостояниях. Встречаются примерно равные теннисистки, Ястремская выше в рейтинге, хотя здесь это не имеет большого значения.

Есть ощущение, что украинка здесь может совершить прорыв, поэтому я ставлю на ее чистую победу за 1,86.