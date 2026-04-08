  4. Спортинг – Арсенал: Давид Райя признан лучшим игроком матча
08 апреля 2026, 01:29 | Обновлено 08 апреля 2026, 01:59
Голкипер пушкарей провел хороший победный матч в четвертьфинале ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Вратарь «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА против лиссабонского «Спортинга».

Его команда забила единственный гол в самой концовке матча и победила 1:0. Голкипер отстоял «на ноль» и отразил 5 из 5 ударов в створ ворот. По версии WhoScored 30-летний испанец получил оценку 8.8 и также стал лучшим.

В этом сезоне Райя сыграл во всех турнирах 41 матч, в которых пропустил 25 мячей. Из этих матчей вратарь отстоял «на ноль» 22 игры. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Ответный матч состоится 15 апреля, в Лондоне. Для победителей этой пары дальше по сетке плей-офф Лиги чемпионов будет кто-то из противостояния «Барселона» – «Атлетико».

