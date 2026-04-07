ВИДЕО. Интрига сохраняется. Мбаппе сократил отставание в матче с Баварией
«Реал» пока проигрывает 1:2
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» продолжается первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами «Реал» Мадрид и «Бавария».
На 74-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание «сливочных», вернув интригу в матч – 1:2. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Мюнхене. Ранее «Реал» в 1/8 финала прошел «Манчестер Сити» (5:1), а «Бавария» разгромила «Аталанту» (10:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В столичном клубе недовольны судейством в игре с «Карпатами»
Украинец может вернуться в начале следующего сезона