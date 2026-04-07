ВИДЕО. Интрига сохраняется. Мбаппе сократил отставание в матче с Баварией

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» продолжается первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами «Реал» Мадрид и «Бавария».

На 74-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание «сливочных», вернув интригу в матч – 1:2. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Мюнхене. Ранее «Реал» в 1/8 финала прошел «Манчестер Сити» (5:1), а «Бавария» разгромила «Аталанту» (10:2).

