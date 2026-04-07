Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
Президент клуба попросил удалить пост
Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко оказался в центре внимания из-за поездки на премиальном автомобиле.
Нападающий опубликовал в соцсетях видео, где он за рулем Bentley Bentayga разогнался до 245 км/ч, что является нарушением установленных правил дорожного движения.
Позже пост был удален: по информации источника, на это повлиял президент клуба Игорь Суркис, который попросил футболиста удалить публикацию. Руководство подчеркнуло важность сосредоточения Пономаренко на спортивной карьере и развитии как игрока.
