  4. Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
07 апреля 2026, 22:57
2016
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час

Президент клуба попросил удалить пост

07 апреля 2026, 22:57 |
2016
5 Comments
Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час
ФК Динамо. Игорь Суркис

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко оказался в центре внимания из-за поездки на премиальном автомобиле.

Нападающий опубликовал в соцсетях видео, где он за рулем Bentley Bentayga разогнался до 245 км/ч, что является нарушением установленных правил дорожного движения.

Позже пост был удален: по информации источника, на это повлиял президент клуба Игорь Суркис, который попросил футболиста удалить публикацию. Руководство подчеркнуло важность сосредоточения Пономаренко на спортивной карьере и развитии как игрока.

ВИДЕО. Церемония прощания с Монфисом на Мастерсе в Монте-Карло
Вячеслав ШЕВЧУК: «Для меня это большая личная потеря»
ФОТО. Самая сексуальная гонщица мира поразила снимками в бикини с отдыха
Динамо Киев lifestyle Матвей Пономаренко Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07 апреля 2026, 07:22 22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Футбол | 07 апреля 2026, 19:38 39
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках

В столичном клубе недовольны судейством в игре с «Карпатами»

Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Футбол | 07.04.2026, 22:44
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Шахтер поблагодарил и попрощался с тренером
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Футбол | 07.04.2026, 07:26
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Ребров принял окончательное решение по контракту со сборной Украины
Дисципліни нема ніякої! Від того і результату нема!
Зірочку схопив вже. Не народжений для війни точно
Довбойоб
А штраф він сплатив? 🤔
Погано закінчить своє життя...  Може треба було займатися автогонками, а не футболом? Добре, якщо розіб'ється сам, а якщо потягне за собою других людей? Таких треба ізольовувати від суспільства....
 
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Украина одержала громкую победу над россией в спортивном арбитражном суде
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Нападающий Динамо: «Тренер сказал, что я не футболист и не нужен ему»
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
