Суркис обратился к Пономаренко, после его езды под 250 км в час

Украинский нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко оказался в центре внимания из-за поездки на премиальном автомобиле.

Нападающий опубликовал в соцсетях видео, где он за рулем Bentley Bentayga разогнался до 245 км/ч, что является нарушением установленных правил дорожного движения.

Позже пост был удален: по информации источника, на это повлиял президент клуба Игорь Суркис, который попросил футболиста удалить публикацию. Руководство подчеркнуло важность сосредоточения Пономаренко на спортивной карьере и развитии как игрока.