Георгий БУЩАН: «Спасибо за все, Мистер»

Вратарь «Полесья» Георгий Бущан написал сообщение, посвященное памяти умершего тренера Мирчи Луческу.

«Спасибо за все, Мистер», – написал Бущан в сети Instagram.

29 марта 80-летний тренер был госпитализирован с проблемами сердца, а в пятницу перенес острый инфаркт миокарда. К сожалению, поправиться ему не суждено.

Георгий Бущан играл под руководством Мирчи Луческу в «Динамо» с 2020 по 2023 год.