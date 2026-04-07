07 апреля 2026, 21:29 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:32
Стало известно, в каком городе состоится финал Кубка Украины

Второй раз решающий поединок будет принимать известная арена

Арена-Львов

Главными претендентами на проведение финала Кубка Украины считались «Арена Львов», стадионы «Полесье» в Житомире и «Авангард» в Ровно.

Как стало известно Sport.ua, в УАФ предпочли «Арену Львов», где оперативно решили основное требование организаторов: позаботились об увеличении количества мест на трибунах, обеспеченных гарантией безопасности. Финал запланирован на 20 мая.

«Арена Львов» уже принимала кубковый финал – 21 мая 2016 года, когда «Шахтер» обыграл «Зарю» – 2:0.

Ожидается, что стадион, на котором определится обладатель почетного приза, официально будет объявлен 16 апреля на Исполкоме УАФ в Ужгороде.

Ранее стало известно, в каком городе «Динамо» сыграет в полуфинале Кубка Украины.

В столичном клубе недовольны судейством в игре с «Карпатами»

В 22-м туре УПЛ дуэт лидеров взял по три очка, а Динамо уступило Карпатам

