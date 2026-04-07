Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игра сезона для Лунина. Объявлен состав Реала на матч с Баварией
Лига чемпионов
07 апреля 2026, 20:30 | Обновлено 07 апреля 2026, 21:42
1610
2

Игра сезона для Лунина. Объявлен состав Реала на матч с Баварией

Встреча начнется в 22:00

1610
2 Comments
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 7 апреля, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Реалом» и «Баварией». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

На предыдущем этапе «Реал» по сумме двух матчей победил «Манчестер Сити» (5:1), а «Бавария» одержала разгромную победу над «Аталантой» (10:2).

Главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа определил стартовый состав на игру: с первых минут в воротах «бланкос» сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.

Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Удачи и победы Мадриду🤍👑
Вся Украина сегодня за Реал с Украинцем Луниным💪🇺🇦
Ответить
+1
Тут цікаво протистояння. Чи Лунін дасть змогу наблизитися до золотого мяча Кейну. А то як пройде в півфінал чи особливо в фінал то йому не обовзяково буде вигравати сам фінал. Тут і конкурент в Кейна в Реалі є для цієї справи. Та й мундіаль також попереду.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем