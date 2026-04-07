Игра сезона для Лунина. Объявлен состав Реала на матч с Баварией

Во вторник, 7 апреля, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Реалом» и «Баварией». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

На предыдущем этапе «Реал» по сумме двух матчей победил «Манчестер Сити» (5:1), а «Бавария» одержала разгромную победу над «Аталантой» (10:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер мадридского клуба Альваро Арбелоа определил стартовый состав на игру: с первых минут в воротах «бланкос» сыграет украинский голкипер Андрей Лунин.