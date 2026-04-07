  ФОТО. 8-летний футболист Торино погиб: трагедия потрясла Италию
07 апреля 2026
ФОТО. 8-летний футболист Торино погиб: трагедия потрясла Италию

Исмаэль Пистис погиб в результате трагического инцидента на автостраде

Instagram. Исмаэль Пистис

Итальянский футбол потрясла страшная трагедия. В возрасте 8 лет погиб юный игрок академии «Торино» Исмаэль Пистис.

По информации источников, ребенок стал жертвой трагического инцидента на автомагистрали. Детали аварии на данный момент уточняются, однако известно, что спасти мальчика не удалось.

Исмаэль был одним из юных талантов системы «Торино» и только начинал свой футбольный путь. В клубе и среди сверстников его вспоминают как доброго, светлого ребенка с большой мечтой – играть в футбол на самом высоком уровне.

Футбольное сообщество уже выражает соболезнования семье погибшего. Социальные сети заполнили слова поддержки и памяти, а также символические сообщения: «Покойся с миром, чемпион».

«Такие новости писать тяжелее всего, особенно когда речь идет о настолько юных игроках, у которых впереди была целая жизнь», – отмечают в футбольных пабликах.

Исмаэль Пистис навсегда останется в памяти как мальчик, который любил футбол и мечтал о большом будущем.

Максим Лапченко
сумно...
а тут сусідня новина про ще одного хлопчика який розгінав бентлі до 245 км((((
