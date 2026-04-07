Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Баварии: «Кейн будет играть против Реала даже в инвалидной коляске»
Лига чемпионов
07 апреля 2026, 20:09
Капитан Баварии: «Кейн будет играть против Реала даже в инвалидной коляске»

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих лестно отозвался о Гарри Кейне

Getty Images/Global Images Україна. Бавария

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих отметил настрой лидера атак Гарри Кейна на предстоящий матч с «Реалом».

«Я думаю, Кейн будет играть, даже если ему придётся передвигаться в инвалидной коляске. Я думаю, Гарри Кейн сможет играть. Он выползет на поле, если это потребуется».

Но не все так гладко, форвард пропустил матчи сборной Англии в конце марта и прошлый поединок «Баварии» из-за травмы. Он может быть не в идеальной форме в матче с «Реалом» во вторник в 22:00. В активе 32-летнего Кейна 48 голов в 40 матчах сезона.

Йозуа Киммих Бавария Гарри Кейн Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем