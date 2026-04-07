Капитан Баварии: «Кейн будет играть против Реала даже в инвалидной коляске»

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих отметил настрой лидера атак Гарри Кейна на предстоящий матч с «Реалом».

«Я думаю, Кейн будет играть, даже если ему придётся передвигаться в инвалидной коляске. Я думаю, Гарри Кейн сможет играть. Он выползет на поле, если это потребуется».

Но не все так гладко, форвард пропустил матчи сборной Англии в конце марта и прошлый поединок «Баварии» из-за травмы. Он может быть не в идеальной форме в матче с «Реалом» во вторник в 22:00. В активе 32-летнего Кейна 48 голов в 40 матчах сезона.