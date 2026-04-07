Йозуа КИММИХ: «У них уникальный стиль игры»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Мы хотим наложить отпечаток своей игры на каждый матч, который проводим. «Реал» имеет уникальный стиль игры. Они способны создать опасность в любой ситуации. Нам важно будет проявить свои сильные стороны. Конечно, мы немного приспособимся к «Реалу».

После первого матча в 2024 году я считал, что можно было добиться большего. Во втором матче «Реал» был явно сильнее, но затем Альфонсо Дэвис вывел нас вперед своим невероятным голом. После этого мы поехали домой и думали: «Там можно было добиться большего».

Гарри Кейн чрезвычайно важен для нас, это очевидно. Он имеет большое значение для нашей игры, потому что он не просто бомбардир. Он — абсолютный лидер, пример для подражания. У него особый менталитет для нападающего. Если он выйдет на поле, его лидерские качества будут важны.

Если хочешь победить «Реал», ты должен быть в лучшей форме — и психологически, и тактически. Мы в хорошем настроении и с нетерпением ждем завтрашней игры здесь. Это лучшее, о чем мечтает каждый игрок.

Мбаппе помогает любой команде, у него исключительные индивидуальные качества. Он капитан сборной Франции. В этом сезоне он решал исход многих матчей, в том числе и в напряженных ситуациях. Я много раз играл против него, поэтому мы знаем, чего ожидать».

Матч «Реал» — «Бавария» состоится 7 апреля в 22:00 по киевскому времени.