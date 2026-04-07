Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках

Пресс-служба киевского «Динамо» выступила с заявлением по судейству после матча 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «бело-синие» уступили «Карпатам», а забитый Матвеем Пономаренко мяч был отменен системой VAR:

«Победная серия киевского «Динамо» в национальных турнирах прервалась в домашнем матче с «Карпатами». Минимальное поражение от львовян выглядит слишком несправедливым. Ведь гол Матвея Пономаренко отменил рефери Дмитрий Панчишин, воспользовавшись, как минимум, непрофессиональной помощью бригады VAR.

Ниже в иллюстрированном комментарии пресс-служба столичного клуба акцентирует внимание на тенденциях в отношении судейского корпуса к матчам с участием киевлян.

Убедитесь сами, посмотрев эти видеофрагменты.

В матче 8-го тура против «Металлиста» Виктор Копиевский не назначил на 23-й минуте очевидный пенальти за фол Ивана Литвиненко на Виталии Буяльском. Итог дуэли – 1:1. Ошибку рефери признали в Комитете арбитров УАФ, о чем сообщил консультант по арбитражу Никола Риццоли. Но очков «Динамо» это не принесло.

В следующем туре у киевлян отобрали победу над «Зарей» после гола Филиппа Будковского, хотя несколькими секундами ранее Александр Шандор должен был зафиксировать нарушение правил на Шоле Огундане. Того грубо вытолкнули за боковую линию. Свисток промолчал, луганчане выполнили вброс из аута, и в результате счет был сравнен.

11-й тур. «Шахтер» – «Динамо». Фигуранты эпизода, произошедшего при счете 2:1, – Огундана и Ефим Конопля. Защитник «горняков» откровенно толкает нигерийца в спину и бьет по ногам в своей штрафной площадке. Арбитр Виталий Романов, как и его коллега по VAR Игорь Пасхал, отказался замечать нарушение.

Комментарий Никколы Риццоли от имени Комитета арбитров: 100-процентный пенальти, который не был назначен.

Необходимо вспомнить и момент из финального кубкового матча 2025 года, когда на 84-й минуте Педро Энрике сбил Назара Волошина, дав Николаю Балакину железный повод назначить 11-метровый, что, очевидно, решило бы судьбу трофея. Арбитр нарушение правил проигнорировал, руководитель бригады VAR Денис Шурман тоже не заметил очевидного пенальти. В Комитете арбитров никак не отреагировали на один из ключевых моментов решающего матча кубкового турнира.

Да, в конце концов, отмененный гол Пономаренко, который отныне на совести Дмитрия Панчишина и Алексея Деревинского. Первый не отстоял свое решение засчитать гол, второй, ответственный за VAR, усмотрел нарушение там, где его не было, лишив форварда «Динамо» и всю его команду заслуженного успеха.

Кстати, Деревинский уже отличился «результативной» ошибкой, сидя за монитором видеоассистента. Менее месяца назад он не сигнализировал Виталию Романову об игре рукой Ефима Конопли в матче против «Металлиста-1925», зато отреагировал, когда через несколько мгновений харьковчанин сфолил в штрафной площади на нападающем «Шахтера». Именно благодаря этому пенальти, назначенному рефери по подсказке руководителя VAR, «горняки» добились победного результата.

При этом со стороны Комитета арбитров и Риццоли лично – также никакого внимания к нарушению донецкого защитника.

Непосредственным свидетелем вопиющей судейской ошибки в субботнем противостоянии «Динамо» с «Карпатами» стала председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль. Поэтому интересно узнать – какую оценку, по критериям уважаемой госпожи, заслужили Панчишин и Деревинский.

Своим заявлением мы обращаем внимание футбольного сообщества на то, что данный комментарий пресс-службы ФК «Динамо» направлен, прежде всего, на пресечение ряда грубых ошибок в работе арбитража, которые нивелируют спортивный принцип определения результатов матчей».