Обидчик сборной Украины: «Я – популярный неудачник»
Виктор Дьекереш поделился деталями из своей жизни
Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш, оформивший хет-трик в ворота Украины в составе сборной Швеции в матче плей-офф квалификации чемпионата мира, поделился деталями своей жизни:
«У меня нет семьи, моя девушка не живет со мной, а друзей у меня, наверное, человек пять. Я – популярный неудачник. Жизнь профессионального футболиста – это отлично, чтобы расслабиться и насладиться моментом. Но после тренировок делать нечего. Но в моем сердце всегда будет «Арсенал», я настоящий канонир».
Ранее Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала ЛЧ со «Спортингом».
