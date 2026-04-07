Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш, оформивший хет-трик в ворота Украины в составе сборной Швеции в матче плей-офф квалификации чемпионата мира, поделился деталями своей жизни:

«У меня нет семьи, моя девушка не живет со мной, а друзей у меня, наверное, человек пять. Я – популярный неудачник. Жизнь профессионального футболиста – это отлично, чтобы расслабиться и насладиться моментом. Но после тренировок делать нечего. Но в моем сердце всегда будет «Арсенал», я настоящий канонир».

