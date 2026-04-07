  Обидчик сборной Украины: «Я – популярный неудачник»
07 апреля 2026, 18:34 | Обновлено 07 апреля 2026, 18:35
Обидчик сборной Украины: «Я – популярный неудачник»

Виктор Дьекереш поделился деталями из своей жизни

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш, оформивший хет-трик в ворота Украины в составе сборной Швеции в матче плей-офф квалификации чемпионата мира, поделился деталями своей жизни:

«У меня нет семьи, моя девушка не живет со мной, а друзей у меня, наверное, человек пять. Я – популярный неудачник. Жизнь профессионального футболиста – это отлично, чтобы расслабиться и насладиться моментом. Но после тренировок делать нечего. Но в моем сердце всегда будет «Арсенал», я настоящий канонир».

Ранее Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем 1/4 финала ЛЧ со «Спортингом».

По теме:
Вечер Лиги чемпионов. Первые матчи 1/4 финала: расписание, сетка плей-офф
Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов Спортинг – Арсенал
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07 апреля 2026, 07:22 21
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
Футбол | 07 апреля 2026, 09:02 18
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя
5000 километров за 7 дней. Шахтеру предстоит очень напряженная неделя

Без ротации команде Арды Турана вряд ли обойтись

Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
Футбол | 07.04.2026, 16:05
Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
Дарио СРНА: «Так Шахтер никого не обыграет. Сделали выводы»
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Футбол | 06.04.2026, 21:12
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Бокс | 07.04.2026, 05:02
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Чисора назвал шансы Уайлдера в бою с Усиком
Популярные новости
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
06.04.2026, 09:28 16
Футбол
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед последним туром
06.04.2026, 10:08
Футзал
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
06.04.2026, 07:51 12
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
