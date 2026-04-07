100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате

Ровно 100 дней прошло с момента последней победы Тоттенхэма в АПЛ.

Произошло это 28 декабря в выездном матче против Кристал Пэлас (1:0).

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, безвыигрышная серия «шпор» насчитывает уже 13 поединков.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)

Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3

Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1

Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3

Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1

Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4

Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2

Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2

Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1

Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

Следующий свой матч в АПЛ Тоттенхэм сыграет 12 апреля на выезде против Сандерленда.