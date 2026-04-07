100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате
Напомним, сколько матчей уже длится безвыигрышная серия «шпор»
Ровно 100 дней прошло с момента последней победы Тоттенхэма в АПЛ.
Произошло это 28 декабря в выездном матче против Кристал Пэлас (1:0).
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, безвыигрышная серия «шпор» насчитывает уже 13 поединков.
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)
- Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
- Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
Следующий свой матч в АПЛ Тоттенхэм сыграет 12 апреля на выезде против Сандерленда.
Today marks 100 days since Tottenham last won a Premier League match.— Squawka (@Squawka) April 7, 2026
