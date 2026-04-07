  4. 100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате
07 апреля 2026, 17:19
100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате

Напомним, сколько матчей уже длится безвыигрышная серия «шпор»

07 апреля 2026, 17:19 |
101
0
100 дней без побед в АПЛ. Тоттенхэм в 2026 году не выигрывал в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно 100 дней прошло с момента последней победы Тоттенхэма в АПЛ.

Произошло это 28 декабря в выездном матче против Кристал Пэлас (1:0).

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, безвыигрышная серия «шпор» насчитывает уже 13 поединков.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)

  • Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
  • Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

Следующий свой матч в АПЛ Тоттенхэм сыграет 12 апреля на выезде против Сандерленда.

