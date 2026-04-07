Главный тренер «Баварии» Венсан Компани пообщался с прессой накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и «Реалом», затронув новости команды и сложность игры на «Бернабеу».

О состоянии Харри Кейна: «Самое важное – то, что Харри Кейн усердно работал в последние дни. Я не думаю, что он потерял ритм. Все в строю, кроме Свена Ульрайха. Подождём до завтра. Когда у нас будет последняя информация, мы примем решение. У нас очень хорошая команда на этот матч. Самое важное для нас сейчас – чтобы Харри был доступен».

О стадионе «Бернабеу»: «Думаю, «Бернабеу» – самый сложный стадион для выездных матчей в этом турнире. У меня есть ощущение, что у нас есть игроки с опытом подобных встреч. Это будет тактическая игра, но ключевыми станут детали. Мы ожидаем тот «Реал», против которого играл «Манчестер Сити»».

Об игре: «На этом уровне каждая команда опасна. Мы не хотим пропускать и хотим забить как минимум один гол. Нет какого-то конкретного плана против такой команды, как «Реал». Нам нужно учитывать много факторов. Надеюсь, у нас будет достаточно решений в запасе».

О звёздах атаки «Реала»: «Могу только сказать, что и Винисиус, и Мбаппе – невероятные игроки. Остальное – дело «Реала»… У меня и так достаточно проблем с «Баварией»».

Матч состоится сегодня, 7 апреля, в 22:00.

ВИДЕО. Пресс-конференция Компани: