  4. Полузащитник Эпицентра: «Наш легионер забыл, что у него уже есть желтая»
07 апреля 2026, 13:56 |
Полузащитник Эпицентра: «Наш легионер забыл, что у него уже есть желтая»

Евгений Запорожец прокомментировал исключение Карлоса Рохаса

Один из лидеров «Эпицентра» Евгений Запорожец эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 22 тура УПЛ с «Кудровкой», в котором подопечные Сергея Нагорняка одержали победу – 1:0.

«Думаю, что нам удалось продемонстрировать целостную игру. Даже когда на 57-й минуте остались в меньшинстве, это не выбило из колеи, продолжали контролировать ход событий на футбольном поле и имели больше шансов увеличить преимущество в счете, чем гости спастись от поражения.

Мы хорошо изучили игру «Кудровки», пытались плотно действовать в третьей зоне и усложняли визави контроль мяча. Считаю, что мы выиграли больше единоборств и это сказалось.

Что касается удаления нашего легионера Рохаса, то он, открыв эффектным ударом счет забитым голам в УПЛ, на радостях снял футболку и был наказан желтой карточкой, забыв, что в его пассиве уже было предупреждение. Так Рохас чуть не стал антигероем. К счастью, мы оперативно перестроились и удержали победный счет. По-моему, с позиции силы».

После третьей домашней победы подряд подопечные Сергея Нагорняка покинули зону переходных матчей, занимая 12 место в чемпионате с 23 очками.

Андрей Писаренко
