Гарри МАГУАЙР: «Играть за Манчестер Юнайтед – это самая высокая честь»

Английский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал подписание нового контракта с клубом:

«Представлять «Манчестер Юнайтед» — это высшая честь. Это ответственность, которая каждый день наполняет гордостью меня и мою семью.

Я рад продолжить свою карьеру в этом невероятном клубе как минимум на один сезон и продолжать играть перед нашими особенными болельщиками, чтобы вместе создавать еще больше удивительных моментов.

Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой захватывающей команды. Решимость всего клуба бороться за главные трофеи очевидна для всех, и я уверен, что наши лучшие моменты вместе еще впереди».