  4. Александр КАМЕНСКИЙ: «На душе определенное отчаяние»
07 апреля 2026, 19:23
Александр КАМЕНСКИЙ: «На душе определенное отчаяние»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от ЛНЗ

07 апреля 2026, 19:23
Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:3) в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Довольно тяжелый матч для «Кривбасса». Расскажите, какие сейчас эмоции на душе?

– Тяжелая игра, тяжелое поражение. На душе некоторое отчаяние, потому что не удалось выиграть. Очень расстроены, но нужно двигаться дальше и исправлять ситуацию в следующих турах.

– Поддержала ли команда Виливальда, который допустил ошибку, когда забили первый гол?

– Да, конечно, все поддержали. Такое бывает, это футбол. Всегда кто-то ошибается, это часть игры. Будем поддерживать Владимира и в дальнейшем, чтобы он не терял уверенность. Он – талантливый защитник, игрок сборной Украины U-21, у него еще все впереди.

– Ваша команда исполнила много стандартов. Почему не удалось реализовать свои моменты?

– Да, мы набираем стандарты, но сегодня «ЛНЗ» хорошо подготовился, наверное, как к стандартам, так и в целом к нашей игре. Не хватило реализации, к сожалению.

По теме:
Многострадальный матч. Нива и Прикарпатье разделили очки в Тернополе
В центральном матче тура в Первой лиге Буковина сыграет без двух лидеров
Динамо выступило с заявлением по судейству. Обвинили в грубых ошибках
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07 апреля 2026, 10:12 3
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя

Луиш Фигу имеет слабость

«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги
Футбол | 07 апреля 2026, 19:28 1
«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги
«Я убью тебя». Винисиус угрожал футболисту в матче Ла Лиги

Бразилец попал в очередной скандал

Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Волейбол | 07.04.2026, 15:02
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
Олег Плотницкий объявил о возвращении в сборную Украины
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07.04.2026, 08:02
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Футбол | 07.04.2026, 07:22
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
06.04.2026, 23:55 8
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02 1
Бокс
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер лидируют, Полесье и Динамо отстали
06.04.2026, 21:12 28
Футбол
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
06.04.2026, 09:28 16
Футбол
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
