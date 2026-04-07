Александр КАМЕНСКИЙ: «На душе определенное отчаяние»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от ЛНЗ
Полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:3) в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Довольно тяжелый матч для «Кривбасса». Расскажите, какие сейчас эмоции на душе?
– Тяжелая игра, тяжелое поражение. На душе некоторое отчаяние, потому что не удалось выиграть. Очень расстроены, но нужно двигаться дальше и исправлять ситуацию в следующих турах.
– Поддержала ли команда Виливальда, который допустил ошибку, когда забили первый гол?
– Да, конечно, все поддержали. Такое бывает, это футбол. Всегда кто-то ошибается, это часть игры. Будем поддерживать Владимира и в дальнейшем, чтобы он не терял уверенность. Он – талантливый защитник, игрок сборной Украины U-21, у него еще все впереди.
– Ваша команда исполнила много стандартов. Почему не удалось реализовать свои моменты?
– Да, мы набираем стандарты, но сегодня «ЛНЗ» хорошо подготовился, наверное, как к стандартам, так и в целом к нашей игре. Не хватило реализации, к сожалению.
