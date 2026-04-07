Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык сообщил, что клуб Первой лиги Ворскла доиграет нынешний сезон, но далее судьба полтавчан под вопросом из-за финансовых проблем.

«По моей информации, Ворскла доиграет нынешний сезон, а вот дальше есть вопросы. Не хочется, чтобы такой клуб вообще исчез. Клуб с большой историей, поэтому будет грустно потерять такую команду».

«Верю, что там все стабилизируется», – сказал Цыганык.

Ворскла в Первой лиге идет на 9-й позиции.