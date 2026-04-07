Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 апреля 2026, 10:01 |
1087
0

Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26

Лондонский «Арсенал» имеет самые высокие шансы для триумфа в нынешнем сезоне

07 апреля 2026, 10:01 |
1087
0
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Во вторник (7 апреля) и среду (8 апреля) состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – борьбу за титул продолжают команды из Англии, Франции, Испании, Германии и Португалии.

Аналитическая платформа Opta оценила шансы команд на выход в полуфинал и назвала главного фаворита на победу в турнире – им стал лондонский «Арсенал».

Шансы команд на проход в полуфинал:

  • ПСЖ – Ливерпуль: 58,38% – 41,62%
  • Реал – Бавария: 37,03% – 62,97%
  • Барселона – Атлетико: 68,05% – 31,95%
  • Спортинг – Арсенал: 21,88% – 78,12%

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:

  • Арсенал Лондон – 27,96%
  • Бавария Мюнхен – 20,88%
  • Барселона – 17,39%
  • ПСЖ – 11,56%
  • Реал Мадрид – 8,97
  • Ливерпуль – 6,52%
  • Атлетико Мадрид – 3,66%
  • Спортинг Лиссабон – 3,06%
Николай Тытюк Источник: The Analyst
