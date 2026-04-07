Лига чемпионов07 апреля 2026, 10:01 |
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2025/26
Лондонский «Арсенал» имеет самые высокие шансы для триумфа в нынешнем сезоне
Во вторник (7 апреля) и среду (8 апреля) состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – борьбу за титул продолжают команды из Англии, Франции, Испании, Германии и Португалии.
Аналитическая платформа Opta оценила шансы команд на выход в полуфинал и назвала главного фаворита на победу в турнире – им стал лондонский «Арсенал».
Шансы команд на проход в полуфинал:
- ПСЖ – Ливерпуль: 58,38% – 41,62%
- Реал – Бавария: 37,03% – 62,97%
- Барселона – Атлетико: 68,05% – 31,95%
- Спортинг – Арсенал: 21,88% – 78,12%
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:
- Арсенал Лондон – 27,96%
- Бавария Мюнхен – 20,88%
- Барселона – 17,39%
- ПСЖ – 11,56%
- Реал Мадрид – 8,97
- Ливерпуль – 6,52%
- Атлетико Мадрид – 3,66%
- Спортинг Лиссабон – 3,06%
