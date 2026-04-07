Журналист объяснил, почему Шевченко не может уволить Реброва со сборной

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал ситуацию с возможным увольнением главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, а также рассказал, почему президент УАФ Андрей Шевченко не имеет решающего голоса:

«Судьба Реброва в сборной Украины? Шевченко не уполномочен решать вопрос продолжения работы Реброва в национальной команде. Так сложилась политическая конъюнктура.

И когда тренер после игры с Албанией сказал, что у него есть начальник, я уверен, что он имел в виду не Андрея Шевченко. Так сложилось, что с руководством нашего государства, с людьми, принимающими политические решения, у Реброва лучшие отношения, чем у Шевченко.

Скажу больше: в последнее время некоторые моменты, которые не были напрямую связаны с футболом, Ребров решал для Шевченко на определенном уровне. Шевченко не то что заложник ситуации – ему даже легче. Не он ведь принимает решение: как ему скажут, так он и сделает.

Правильная ли эта история? Нет, но она так сложилась. Меня больше удивляет позиция именно Реброва. Он сам должен определить, как провел этот отбор. Лично я не вижу, чтобы то настроение, с которым игроки находились в сборной в последние годы, изменилось к лучшему.

Мне кажется, что Ребров тоже стал заложником этой политической конъюнктуры. Возможно, он и сам уже ушел бы, но боится поссориться с людьми, которые привели его на эту должность и поддерживали.

Для него это может выглядеть как предательство определенных договоренностей, которые были», – сообщил журналист.

Сборная Украины уступила команде Швеции в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 и потеряла шансы в борьбе за выход на мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли этот поединок со счетом 1:3.