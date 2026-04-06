АРТЕТА: «Букайо Сака не сыграет против Спортинга в ЛЧ из-за травмы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета провел пресс-конференцию перед четвертьфинальним матчем Лиги чемпионов против «Спортинга».

Игра состоится завтра, 7 апреля, в 22:00. Вместе с коучем «пушкарей» присутствовал вратарь Давид Рая.



Микель Артета:



«Матч в субботу? Нужно иметь представление о том, насколько сложно то, что мы сделали до этого момента. Почувствовать боль и использовать ее, чтобы стать лучше. Мы очень четко понимаем, что произошло и почему это произошло. Это футбол.

Результат в этом матче? Думаю, это не меняет ситуацию, даже если бы мы выиграли тот матч. Мы голодны как никогда, очень воодушевлены и мотивированы.

Габриэл, Райс и Троссар доступны? Да, да и да.

Тимбер и Сака? Они не поехали с командой и еще не готовы. Надеемся, что будут готовы к выходным, если все пойдет хорошо.

Виктор? Можете представить, что это значит для него. Его трансфер? Он был в поле нашего зрения на протяжении многих лет, но если говорить о более недавнем времени, то он стал одной из главных целей примерно в декабре прошлого года. Когда у нас возникли проблемы с Каем, он стал одним из основных кандидатов.

Разговаривал ли с Виктором о «Спортинге»? Конечно. Чтобы понять динамику, культуру и получить больше информации о них, которую мы можем использовать в свою пользу. У них много сильных качеств, и то, что они делают, – впечатляет. Их домашняя статистика – потрясающая.

Идентичность команды? Нет, думаю, когда у тебя есть такая возможность в сезоне, как у нас. Нужно сосредоточиться на прессинге и на том, что мы должны делать. Четко понимать, что привело нас туда, где мы сейчас. Это не философия. Это не создается словами или поведением – это то, что мы делаем, это факты. Это то, что делает нас той командой, которой мы являемся.

Как не допустить паники? Думаю, нужно быть четкими и понимать, почему это произошло. А когда понимаешь – становиться лучше. Это то, что нам нужно делать.

Что я делаю после поражений? Прежде всего, я анализирую то, что сделал, решения, которые принял, какие сообщения доносил. Какой я тренер и какой посыл даю, чтобы стать лучше на следующий день.

«Спортинг»? Каждый этап у команды разный, сейчас они на подъеме. То, что они сделали против «Пари», и их недавняя форма в чемпионате.»



Давид Райя:

«Матч? Это возможность показать, какая мы команда и на что мы способны.

Реакция на вылет из кубка? Конечно, есть разочарование. Матч против «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка Англии уже позади, это в прошлом. Мы должны использовать эту боль, чтобы двигаться дальше до конца сезона.

Эдегор? Он капитан нашей команды, лидер на поле и за его пределами. Он сыграл 60 минут, но вы могли видеть, что он сделал. Очень много качества с мячом и без него. Он очень важный для нас игрок. Давайте наслаждаться его игрой!

Что делал штаб после поражения? Конечно, они играют огромную роль для нас. Когда случаются поражения, к счастью, их было не так много, они стараются максимально нас поддержать.

Была ли встреча? У нас не было какой-то отдельной встречи. Были обычные собрания, как в любом клубе, ничего необычного. Продолжаем следовать своим рутинным процессам.

«Спортинге»? Мы знаем, что будет очень тяжело. У них очень хороший результат дома. Мы ожидаем серьезную борьбу. Мы к этому готовы. Но понимаем, что это будет тяжелое противостояние.

Кепа играет вместо меня, раздражает ли это? Нет, это часть футбола. Иногда тебя выбирают, иногда нет. Ты должен поддерживать своих партнеров по команде, как, например, Кепу. Тренер решает, кто играет, а кто нет, и мы привыкли к таким решениям.

Разговоры с Кепой? После матча с «Манчестер Сити» мы уехали, а он остался здесь. После «Саутгемптона» особо нечего сказать. Команда понимает стандарты, которые мы установили, поэтому никаких особых разговоров нет. Мы просто стараемся быть хорошими партнерами друг для друга.

Стиль игры? Я последняя линия обороны и первая линия атаки. Я стараюсь выполнять то, что от меня требует тренер. По сути, мы стараемся начинать атаки сзади, чтобы забивать – так мы и играем. Я чувствую себя очень уверенно в такой роли и мне это действительно нравится.

Реакция команды на поражение? Думаю, каждая игра – это возможность, и следующий матч уже завтра. Будут разговоры о двух поражениях, но мы должны воспринимать это как шанс показать, кто мы есть. Завтра очень важный матч, и команда к нему готова!»