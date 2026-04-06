ВИДЕО. Украинец забил 2 мяча, а его команда разгромно победила
Феерическое выступление Дмитрия Поспелова в Румынии
5 апреля украинский защитник Дмитрий Поспелов оформил дубль в составе «УТА Арад» в матче третьего тура группы выбывания чемпионата Румынии.
Дмитрий провел полный домашний матч против «Металоглобуса» из Бухареста, забив по мячу в каждом из таймов.
Партнеры лишь поддержали усилия Поспелова и довели счёт до разгромного – 5:1.
Благодаря этому матчу «УТА Арад» ворвался на первое место в группе, имея в активе 28 очков.
На счету Поспелова в этом сезоне 29 сыгранных матчей и шесть забитых мячей.
Чемпионат Румынии. 3-й тур, 5 апреля
Группа выбывания
«УТА Арад» – «Металоглобус» Бухарест – 5:1
Голы: Поспелов, 27, 90+1, Якоб, 44, Абдалла, 62 (пен.), Коман, 82 – Закир, 84
