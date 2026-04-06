  4. Сербский полузащитник присоединился к Заре
06 апреля 2026, 21:56 | Обновлено 06 апреля 2026, 21:58
Петар Мичин уже начал тренировки по индивидуальной программе

ФК Заря. Петар Мичин

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Зари» после двухмесячного перерыва появился восстанавливающийся после операции на колене сербский полузащитник Петар Мичин.

По имеющейся информации, он уже тренировался по индивидуальной программе и сможет попасть в заявку в конце апреля.

Кроме Мичина, в поединке 23 тура УПЛ с «Эпицентром» «Заре» не смогут помочь травмированные Роман Саленко и Андрия Янич. Еще два легионера, пропускавшие предыдущий календарный поединок с «Оболонью», смогут сыграть: Деян Попара отбыл дисквалификацию, а Неманья Анджушич, отлучавшийся домой в Боснию, где его жена родила первенца, планирует присоединиться к команде в Киеве.

Подопечные Виктора Скрипника занимают восьмое место в чемпионате, набрав 29 очков, а с «Эпицентром» сыграют 12 апреля.

Ранее один из лидеров «Зари» поделился впечатлениями о поединке 22 тура УПЛ с «Оболонью».

