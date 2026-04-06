БОРЖЕШ: «Фанаты были скептичны, учитывая сумму, которую за него заплатили»

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш провел пресс-конференцию накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Игра состоится завтра, 7 апреля, в 22:00. Также в общении с прессой участвовал левый защитник лиссабонцев Макси Араухо.

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш:

«Я говорил о том, чтобы сделать мечту реальностью. Мы должны прокладывать свой путь как индивидуально, так и коллективно, прежде всего. Мы хотим писать историю для такой команды, как «Спортинг».

Фавориты? На этой стадии Лиги чемпионов, думаю, фаворитов нет. Это две отличные команды. Дьекереш? Он отличный игрок, но мы сосредоточимся на всей команде, ведь там много сильных футболистов. Мы знаем, на что он способен. Давайте сосредоточимся на коллективных качествах «Арсенала».

Приоритеты? Нашей главной целью всегда будет чемпионат Португалии. Мы будем за него бороться, стараться делать что-то по-другому. У нас отличная команда, она уже показала результат, и кто бы ни играл, даст достойный ответ и будет с честью представлять эмблему на груди.

Поражения «Арсенала» в двух последних матчах? Большие команды всегда хотят побеждать. Они будут более сконцентрированы и готовы показать свои коллективные и индивидуальные качества, и, думаю, это сделает нам задачу сложнее.»

Правильно ли поступил Дьекереш, уйдя? Честно говоря, нет. Я всегда стараюсь быть уравновешенным человеком. У всех – у болельщиков и у команды – с ним были отличные отношения. Я стараюсь понимать всех. У него были амбиции, и после разговора с руководством они пришли к взаимопониманию, так что в итоге все, что произошло, было правильным для обеих сторон. У «Спортинга» осталось то, что он хотел, и у игрока – то, чего хотел он.

Критика Дьокереша? Думаю, ему нужно было адаптироваться, пройти период привыкания к тому, как играет «Арсенал», ведь против них команды обычно глубоко обороняются. Но он по-прежнему отличный нападающий и сейчас вернулся к тому, что умеет лучше всего – забивать голы. Учитывая его влияние на европейском уровне, это естественно.

Он не забивал много, и болельщики были немного скептичны, учитывая сумму, которую за него заплатили. Но сейчас он вернулся к своей лучшей форме».

Макси Араухо:

«Отстранение Хюльманда и является ли «Арсенал» фаворитом? В этом плей-офф нет фаворитов. Они хорошо играют, мы тоже. Хюльманд – ключевой игрок, но у нас есть и другие отличные полузащитники. Мы выигрывали и другие матчи без некоторых ключевых игроков.

Дьекереше? Команда была очень рада за него. Он сделал многое для «Спортинга», и мы все очень счастливы, потому что он этого заслужил. Нет, я не обменивался с ним сообщениями, но, возможно, другие товарищи по команде общались. Ну, я думаю, что он хорошо справляется, забивает много голов. Я очень рад за него и за то, чего он достиг со сборной Швеции. Желаю ему всего наилучшего, вот и все.

Игра против Сака или Мадуэке? Оба игрока очень хороши и входят в число лучших в мире. Для меня честь играть против них, и я к этому готов».

Пресс-конференция:

