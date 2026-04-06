  4. Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал
06 апреля 2026, 22:56
1415
0

Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал

Тибо решил подбодрить украинца перед матчем с «Баварией»

06 апреля 2026, 22:56 |
1415
0
Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

После сенсационного поражения «Реала» от «Мальорки» (1:2) украинский вратарь Андрей Лунин получил поддержку от главного тренера Альваро Арбелоа и основного голкипера Тибо Куртуа.

Из-за травмы Куртуа Лунин сейчас выполняет роль первого вратаря и игрока, который ведет команду на поле. В клубе отмечают его работу и настрой на тренировках и рассчитывают на украинца в ключевых матчах, в частности в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии».

Куртуа выразил уверенность, что Лунин сможет проявить себя на высоком уровне во время важных поединков против мюнхенцев, а тренерский штаб и игроки ценят его ответственность и лидерские качества.

Лунин за время отсутствия Куртуа в стартовом составе дважды вышел в основные и пропустил четыре гола.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Альваро Арбелоа
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
