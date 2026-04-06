Англия
Ливерпуль приближается к клубному антирекорду XXI века

Команда потерпела уже 16 поражений во всех турнирах в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в сезоне 2025/26 потерпел уже 16 поражений во всех турнирах.

Лишь 4 раза в XXI веке «красные» проигрывали больше. Это произошло в сезонах 2004/05(19), 2009/10(19), 2014/15(18) и 2010/11(17).

Сезоны Ливерпуля с наибольшим количеством поражений во всех турнирах в ХХІ веке

  • 19 – 2004/05
  • 19 – 2009/10
  • 18 – 2014/15
  • 17 – 2010/11
  • 16 – 2025/26
  • 16 – 2002/03
  • 16 – 2006/07
  • 15 – 2011/12
  • 14 – 2012/13
  • 14 – 2015/16
  • 14 – 2022/23
  • 14 – 2020/21

Вспомним, кому проигрывал Ливерпуль в сезоне 2025/26.

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (16)

  • Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
  • АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
  • АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4
  • АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
  • АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
  • Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • Суперкубок Англии, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)
