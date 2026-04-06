Ливерпуль приближается к клубному антирекорду XXI века

Ливерпуль в сезоне 2025/26 потерпел уже 16 поражений во всех турнирах.

Лишь 4 раза в XXI веке «красные» проигрывали больше. Это произошло в сезонах 2004/05(19), 2009/10(19), 2014/15(18) и 2010/11(17).

Сезоны Ливерпуля с наибольшим количеством поражений во всех турнирах в ХХІ веке

19 – 2004/05

19 – 2009/10

18 – 2014/15

17 – 2010/11

16 – 2025/26

16 – 2002/03

16 – 2006/07

15 – 2011/12

14 – 2012/13

14 – 2015/16

14 – 2022/23

14 – 2020/21

Вспомним, кому проигрывал Ливерпуль в сезоне 2025/26.

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (16)