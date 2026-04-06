Ливерпуль приближается к клубному антирекорду XXI века
Команда потерпела уже 16 поражений во всех турнирах в текущем сезоне
Ливерпуль в сезоне 2025/26 потерпел уже 16 поражений во всех турнирах.
Лишь 4 раза в XXI веке «красные» проигрывали больше. Это произошло в сезонах 2004/05(19), 2009/10(19), 2014/15(18) и 2010/11(17).
Сезоны Ливерпуля с наибольшим количеством поражений во всех турнирах в ХХІ веке
- 19 – 2004/05
- 19 – 2009/10
- 18 – 2014/15
- 17 – 2010/11
- 16 – 2025/26
- 16 – 2002/03
- 16 – 2006/07
- 15 – 2011/12
- 14 – 2012/13
- 14 – 2015/16
- 14 – 2022/23
- 14 – 2020/21
Вспомним, кому проигрывал Ливерпуль в сезоне 2025/26.
Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (16)
- Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
- АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1
- Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
- АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4
- АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
- АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
- Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
- АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
- Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- Суперкубок Англии, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)
