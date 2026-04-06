06 апреля 2026, 19:36
Реал – Бавария. История противостояний в Лиге чемпионов

Упомянем результаты всех поединков в данном противостоянии, а также сравним лидеров команд

Уже завтра состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.

Вспомним историю противостояний этих клубов в самом престижном турнире Европы.

Команды встречались между собой в Лиге чемпионов уже 22 раза. В этих матчах 11 побед одержал Реал, 8 – Бавария, еще трижды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 38-32 в пользу мадридцев.

Следует отметить, что мюнхенцы в последний раз побеждали Реал в ЛЧ еще в полуфинале сезона 2011/12. После этого беспроигрышная серия «сливочных» составляет 9 матчей.

Лучшим бомбардиром противостояния является Криштиану Роналду, в активе которого 9 забитых мячей.

История противостояний Реала и Баварии в Лиге чемпионов

  • 2024: полуфинал, Реал – Бавария – 2:1 (Хосела (2) – Дэвис)
  • 2024: полуфинал, Бавария – Реал – 2:2 (Сане, Кейн – Винисиус Жуниор (2))
  • 2018: полуфинал, Реал – Бавария – 2:2 (Бензема (2) – Киммих, Хамес Родригес)
  • 2018: полуфинал, Бавария – Реал – 1:2 (Киммих – Марсело, Марко Асенсио)
  • 2017: четвертьфинал, Реал – Бавария – 4:2 (Роналду (3), Марко Асенсио – Левандовски, Рамос (аг))
  • 2017: четвертьфинал, Бавария – Реал – 1:2 (Видаль – Роналду (2))
  • 2014: полуфинал, Бавария – Реал – 0:4 (Рамос (2), Роналду (2))
  • 2014: полуфинал, Реал – Бавария – 1:0 (Бензема)
  • 2012: полуфинал, Реал – Бавария – 2:1 (1:3 – по пенальти) (Роналду (2) – Роббен)
  • 2012: полуфинал, Бавария – Реал – 2:1 (Рибери, Гомес – Озил)
  • 2007: 1/8 финала, Бавария – Реал – 2:1 (Макай, Лусио – ван Нистелрой)
  • 2007: 1/8 финала, Реал – Бавария – 3:2 (Рауль (2), ван Нистелрой – Лусио, ван Боммель)
  • 2004: 1/8 финала, Реал – Бавария – 1:0 (Зидан)
  • 2004: 1/8 финала, Бавария – Реал – 1:1 (Макай – Роберто Карлос)
  • 2002: четвертьфинал, Реал – Бавария – 2:0 (Иван Эльгера, Гути)
  • 2002: четвертьфинал, Бавария – Реал – 2:1 (Эффенберг, Писарро – Джереми)
  • 2001: полуфинал, Бавария – Реал – 2:1 (Элбер, Еремис – Фигу)
  • 2001: полуфинал, Реал – Бавария – 0:1 (Элбер)
  • 2000: полуфинал, Бавария – Реал – 2:1 (Янкер, Элбер – Анелька)
  • 2000: полуфинал, Реал – Бавария – 2:0 (Анелька, Еремис (аг))
  • 2000: групповой этап, Бавария – Реал – 4:1 (Шолль, Элбер, Циклер (2) – Иван Эльгера)
  • 2000: групповой этап, Реал – Бавария – 2:4 (Морьентес, Рауль – Шолль, Финк, Эффенберг, Пауло Сержио)

Упомянем и сравним статистику лидеров нынешних Реала и Баварии: Килиана Мбаппе и Гарри Кейна.

Сравнительная статистика Килиана Мбаппе и Гарри Кейна в Лиге чемпионов

В сезоне 2025/26:

  • Килиан Мбаппе (Реал): 13 голов в 9 матчах
  • Гарри Кейн (Бавария): 10 голов в 9 матчах

В Лиге чемпионов в целом:

  • Килиан Мбаппе: 68 голов в 96 матчах
  • Гарри Кейн: 50 голов в 66 матчах
