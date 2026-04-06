Егор НАЗАРИНА: «Больше не повторится матч с Лехом»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина в комментарии после матча с «Рухом» (3:0) пообещал, что в матче с АЗ не будет недонастроя.

– По счету довольно легко выглядело. По игре как все удавалось?

– По игре мы полностью обыграли соперника, были моменты еще в первом тайме, были предпосылки для реализации своих моментов. Но, к сожалению, забили только один мяч, но во втором тайме довели игру до логического завершения. 3:0 победа, это не может не радовать.

– Впереди важный еврокубковый экзамен в виде АЗ. Рассматривали ли уже этого соперника? Потому что после второго матча с Лехом осадок остался довольно неприятный, думаю, и у самих игроков «Шахтера». Как сделать выводы, чтобы такого не было?

– Мы проанализировали игру с «Лехом». Думаю, что все понимают свои ошибки, и надеемся, что такого больше не повторится. По поводу АЗ – мы игру еще не смотрели, потому что была игра с «Рухом», готовились к этому матчу. С завтрашнего дня будем готовиться к игре с АЗ, будем анализировать, смотреть как сильные, так и слабые стороны соперника. Очень важный матч для нас.

– Что скажешь о нидерландском типе футбола и таких командах? Встречались с ними неоднократно.

– Встречались и на сборах играли. Это команды, которые любят играть с мячом в комбинационный футбол, высоко прессингуют. Думаю, будет интересная игра.

– У вас сейчас интенсив: АЗ, ЛНЗ, снова АЗ. Должно хватить скамейки запасных и быть два состава?

– У нас есть два состава, а может даже больше. Каждый игрок может заменить каждого. На игру с «Рухом» было также много замен в составе. Уверен, что мы полностью справимся. Отрезок действительно важный, это decision timе. Поэтому будем готовиться, все понимают, надеемся, что мы из этих игр выйдем с высокоподнятой головой.

«Шахтер» и АЗ сыграют в четверг, стартовый свисток в 22:00.