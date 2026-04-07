Мирон Маркевич оценил работу Фернандеса в Карпатах: «Правильно сделал»
Львовский клуб одержал три победы в трех последних матчах с общим счетом 9:0
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил работу своего коллеги, наставника львовских «Карпат» Франа Фернандеса, с которым команда одержала третью победу подряд:
– «Карпаты» в целом сейчас выглядят уверенно. Способны ли львовяне продлить положительную серию и спокойно завершить сезон? Или команда даже посягнет на еврокубки?
– Да правильно, Фран посадил ходячих футболистов, начал доверять тем, которые хотят играть, особенно из «Руха», и все – другая команда. Хорошо, что тренер сразу разобрался и отправил на скамейку некоторых игроков, которые дурака валяли на поле.
Теперь похоже на команду – и дисциплина, и желание играть, так что... В поле ничего нового не придумаешь.
– Как объясните то, что Бубакарр Фаал наконец-то начал забивать? В клубе шутили, что это, возможно, связано с завершением Рамадана...
– Все может быть (смеется). У меня также были такие футболисты, которые придерживались Рамадана... Не ели – это проблема. Ну, Рамадан закончился, и начал забивать (улыбается), – подытожил Маркевич.
После 22-х сыгранных туров львовский клуб набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче, который состоится 11 апреля, подопечные Фернандеса сыграют против «Александрии».
