  РОТАНЬ: Расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 3:0
06 апреля 2026, 20:12 |
509
Наставник «Полесья» назвал причину потери очков в матче с «Вересом»

ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после матча с «Вересом» (1:1) признал, что команда должна была сыграть более хладнокровно.

– Полученный балл работает на «Полесье» с турнирной точки зрения? Или вы больше думаете о потерянных двух?

– Когда ты ставишь высокие задачи, не можешь довольствоваться ничьей, будь это «Верес» или «Динамо» Киев. Мы должны иметь такой менталитет, чтобы побеждать в каждой игре. Чрезмерное желание должно присутствовать в общей цели для команды, чтобы желали все победить. Когда есть одна команда, я ребятам сказал в раздевалке: «Когда команда чего-то хочет, вся команда, а один не хочет, результат – за 90 минут мы никогда не забьем». А если мы все хотим, придут голы на 90-х минутах, мы это увидим.

– Следующий поединок против «Полтавы». Команда тоже может сыграть на отбой?

– Мы должны быть готовы к этому. Не нужно на этом акцентировать, нам нужно делать свое дело. Единственное, что сегодня мы не смогли добиться нужного результата, супермотивации и концентрации. Я имею в виду: в тех моментах, которые мы сегодня транжирили, должна быть максимальная собранность. Эта расконцентрация не позволила нам выигрывать после первого тайма 2:0 или даже 3:0.

После ничьей с «Вересом» «Полесье» занимает третье место и на два очка опережает «Динамо».

