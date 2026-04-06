Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нагорняк и Баранов выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Кудровка
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 16:51 | Обновлено 06 апреля 2026, 17:03
605
0

Нагорняк и Баранов выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Кудровка

Поединок 22-го тура Премьер-лиги состоится в понедельник, 6 апреля, в 18:00 по киевскому времени

06 апреля 2026, 16:51 | Обновлено 06 апреля 2026, 17:03
605
0
Нагорняк и Баранов выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Кудровка
Коллаж Sport.ua. Сергей Нагорняк и Василий Баранов

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 6 апреля, сыграют «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область).

Наставники команд – Сергей Нагорняк и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Эпицентр» разместился на 13-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Баранова потерпели поражение со счетом 0:2 от житомирского «Полесья», а команда Нагорняка уступила на выезде «Кривбассу» – 1:2.

Эпицентр: Билык, Мороз, Нил, Климец, Кирюханцев, Себерио, Запорожец, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун

Кудровка: Яшков, Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев, Кая Макоссо, Глущенко, Сторчоус, Морозко, Свитюха, Овусу

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Эпицентр – Кудровка:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Эпицентр - Кудровка Сергей Нагорняк Василий Баранов стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем