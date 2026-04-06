Нагорняк и Баранов выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Кудровка
Поединок 22-го тура Премьер-лиги состоится в понедельник, 6 апреля, в 18:00 по киевскому времени
В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 6 апреля, сыграют «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Кудровка» (Черниговская область).
Наставники команд – Сергей Нагорняк и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
«Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 балл. «Эпицентр» разместился на 13-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.
В предыдущем туре подопечные Баранова потерпели поражение со счетом 0:2 от житомирского «Полесья», а команда Нагорняка уступила на выезде «Кривбассу» – 1:2.
Эпицентр: Билык, Мороз, Нил, Климец, Кирюханцев, Себерио, Запорожец, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун
Кудровка: Яшков, Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев, Кая Макоссо, Глущенко, Сторчоус, Морозко, Свитюха, Овусу
