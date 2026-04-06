Рейтинг ATP. Шелтон обогнал Фритца, Сачко опустился на 11 позиций
Первая ракетка Украины занял 180-ю строчку, Вячеслав Белинский вернулся в топ-400
6 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
На первой строчке мирового рейтинга остается испанский теннисист Карлос Алькарас с активом 13 590 очков.
На втором месте, итальянец Янник Синнер с 12 400 баллов.
Американец Бен Шелтон занял восьмую позицию в рейтинге ATP обогнав соотечественника Тейлора Фритца, который теперь находится на девятом месте.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 11 позиций и теперь занимает 180-ю строчку.
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 366) поднялся на 38 позиций и вернулся в топ-400.
