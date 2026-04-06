  4. Рейтинг ATP. Шелтон обогнал Фритца, Сачко опустился на 11 позиций
06 апреля 2026, 14:58 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:00
Первая ракетка Украины занял 180-ю строчку, Вячеслав Белинский вернулся в топ-400

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

6 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

На первой строчке мирового рейтинга остается испанский теннисист Карлос Алькарас с активом 13 590 очков.

На втором месте, итальянец Янник Синнер с 12 400 баллов.

Американец Бен Шелтон занял восьмую позицию в рейтинге ATP обогнав соотечественника Тейлора Фритца, который теперь находится на девятом месте.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на 11 позиций и теперь занимает 180-ю строчку.

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 366) поднялся на 38 позиций и вернулся в топ-400.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP

