Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИННЕР: «Я бы обменял один из своих трофеев на квалификацию Италии на ЧМ»
Чемпионат мира
06 апреля 2026, 15:05 | Обновлено 06 апреля 2026, 15:06
1

СИННЕР: «Я бы обменял один из своих трофеев на квалификацию Италии на ЧМ»

Янник расстроен вылетом Италии от Боснии и Герцеговины

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Звездный итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) поделился эмоциями по поводу того, что сборная Италии по футболу не прошла на чемпионат мира 2026.

«Скуадра Адзурра» проиграла в серии пенальти сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф европейской квалификации.

– Янник Синнер обменял бы один из своих теннисных трофеев на квалификацию сборной Италии на чемпионат мира по футболу?

– Удивительно, ведь я дал множество интервью, и именно французы задают мне этот вопрос! Да нет, шучу. Конечно, это грустно и тяжело, мне хотелось бы совершить такой обмен просто потому, что есть много молодых людей, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

И я тоже к ним отношусь, ведь был слишком маленьким, чтобы понять. Теперь у нас есть немного времени, чтобы что-то изменить, и мы вернемся туда, где заслуживаем быть и куда, я надеюсь, вернемся. Сейчас мы не можем сделать много, чтобы изменить ситуацию.

Ранее Синнер опубликовал новый эпизод на своем блоге на YouTube-канале.

Янник Синнер сборная Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А 3 трофея обмімяв би? 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем