СИННЕР: «Я бы обменял один из своих трофеев на квалификацию Италии на ЧМ»

Звездный итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) поделился эмоциями по поводу того, что сборная Италии по футболу не прошла на чемпионат мира 2026.

«Скуадра Адзурра» проиграла в серии пенальти сборной Боснии и Герцеговины в финале плей-офф европейской квалификации.

– Янник Синнер обменял бы один из своих теннисных трофеев на квалификацию сборной Италии на чемпионат мира по футболу?

– Удивительно, ведь я дал множество интервью, и именно французы задают мне этот вопрос! Да нет, шучу. Конечно, это грустно и тяжело, мне хотелось бы совершить такой обмен просто потому, что есть много молодых людей, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

И я тоже к ним отношусь, ведь был слишком маленьким, чтобы понять. Теперь у нас есть немного времени, чтобы что-то изменить, и мы вернемся туда, где заслуживаем быть и куда, я надеюсь, вернемся. Сейчас мы не можем сделать много, чтобы изменить ситуацию.

