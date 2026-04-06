06 апреля 2026, 14:11 | Обновлено 06 апреля 2026, 14:12
МИЧЕЛ: «Мое будущее? Я влюблен в Жирону»

Тренер сосредоточен на сегодняшнем

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес на фоне того, что его контракт заканчивается в конце сезона, прокомментировал свое будущее в клубе.

«Для меня самое важное – это настоящий момент. Я влюблен в «Жирону». Я человек эмоций, у меня большая страсть к футболу. Но мне нужна среда, где я счастлив. И здесь я счастлив, всегда был. Больше ничего не могу сказать. Только то, что моя забота сейчас – это завтрашний матч и сегодняшнее. Хочу сделать так, чтобы «Жирона» осталась в Примере. Также есть игроки, у которых заканчивается контракт, а другие думают о следующих шагах в карьере, но я всегда требую сосредоточиться на сегодняшнем. Сейчас мы – одна семья. Этот клуб дал мне все. Мы с Кике Карселем общаемся каждую неделю, и он знает, что я думаю. Думаю о завтрашнем матче, о победе над «Вильярреалом». Когда работа будет сделана, тогда поговорим больше. Но я очень счастлив здесь».

Ранее Мичела Санчеса связывали с переходом в «Аякс».

Иван Чирко Источник: AS
Якось Жирона затягує з контрактом, якщо дійсно хоче залишити Мічела
