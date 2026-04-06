Кубок Англии. Стабильность МС и Челси, подвиги Саутгемптона и Лидса

По итогам четвертьфиналов Кубка Англии в полуфиналы пробились Манчестер Сити, Челси, Лидс Юнайтед и Саутгемптон.

Победы этих команд сопровождались интересными статистическими фактами и достижениями.

Представитель Чемпионшипа Саутгемптон одержал в 2026 году 2 победы над командами АПЛ (над Фулхэмом и Арсеналом), это больше, чем Тоттенхэм Хотспур и Бернли суммарно (одна в активе последних над Кристал Пэлас).

«Святые» выбили «канониров» из внутренних кубковых турниров в четвертый раз за последние 11 сезонов.

Эрлинг Холанд оформил свой 12-й хет-трик за Манчестер Сити во всех турнирах. Ни один другой игрок топ-5 лиг не имеет в своем активе такого количества, начиная с момента, когда норвежец стал игроком «горожан».

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии в восьми сезонах подряд. Пеп Гвардиола еще никогда не проигрывал четвертьфинал турнира.

Челси в 26-й раз подряд в Кубке Англии победил команды из низших дивизионов.

Лидс Юнайтед пробился в полуфинал Кубка Англии впервые за 39 лет (с 1987 года).