Игрок Манчестер Сити победил Ливерпуль 5 раз в сезоне. Как это возможно?
Защитник «горожан» осуществил это в составе двух команд
25-летний английский защитник Манчестер Сити Марк Гехи за сезон 2025/26 одержал 5 побед над Ливерпулем.
Дважды он осуществил это в составе «горожан», еще трижды – в составе Кристал Пэлас.
Сначала вместе с лондонцами Гехи победил «красных» в матче за Суперкубок Англии: 2:2 в основное время и 3:2 в серии послематчевых пенальти.
Далее в 6-м туре АПЛ Кристал Пэлас дома победил Ливерпуль со счетом 2:1. В этой игре англичанин отличился ассистом.
Следующая победа Гехи была зафиксирована в матче 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором Кристал Пэлас на Энфилде победил со счетом 3:0.
Следующие две победы защитник получил уже в составе Манчестер Сити.
В 25-м туре АПЛ «горожане» на выезде победили со счетом 2:1.
Пятая победа Гехи произошла в матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити на своем поле разбил Ливерпуль со счетом 4:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
