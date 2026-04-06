Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Манчестер Сити победил Ливерпуль 5 раз в сезоне. Как это возможно?
Англия
06 апреля 2026, 10:06
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний английский защитник Манчестер Сити Марк Гехи за сезон 2025/26 одержал 5 побед над Ливерпулем.

Дважды он осуществил это в составе «горожан», еще трижды – в составе Кристал Пэлас.

Сначала вместе с лондонцами Гехи победил «красных» в матче за Суперкубок Англии: 2:2 в основное время и 3:2 в серии послематчевых пенальти.

Далее в 6-м туре АПЛ Кристал Пэлас дома победил Ливерпуль со счетом 2:1. В этой игре англичанин отличился ассистом.

Следующая победа Гехи была зафиксирована в матче 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором Кристал Пэлас на Энфилде победил со счетом 3:0.

Следующие две победы защитник получил уже в составе Манчестер Сити.

В 25-м туре АПЛ «горожане» на выезде победили со счетом 2:1.

Пятая победа Гехи произошла в матче 1/4 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити на своем поле разбил Ливерпуль со счетом 4:0.

По теме:
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль статистика Кристал Пэлас Марк Гехи
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем