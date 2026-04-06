В Шахтере назвали имя лучшего футболиста в разгромном матче УПЛ

Бразильский нападающий «Шахтера» Эгиналду стал лучшим футболистом матча против «Руха» в 22-м туре УПЛ по версии болельщиков.

Дончане разгромили соперника со счетом 3:0, а молодой бразилец оформил дубль в ворота соперника.

Фанаты «горняков» без колебаний проголосовали за нападающего и признали его лучшим игроком матча.

В этом сезоне Эгиналду отыграл 19 матчей, в которых успел оформить семь голов и два ассиста.