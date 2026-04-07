  4. Смерть на стадионе. Клуб Бундеслиги сообщил о трагической новости
Германия
07 апреля 2026, 19:23 | Обновлено 07 апреля 2026, 19:32
«Айнтрахт» Франкфурт потерял преданного фаната

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт сообщил о смерти болельщика во время матча 28-го тура Бундеслиги против «Кельна» (2:2).

87-летнему мужчине стало плохо на домашнем стадионе «Дойче Банк Парк» на момент второго тайма.

Медицинская служба оказала болельщику экстренную помощь и даже смогла его реанимировать, однако эти попытки оказались напрасными: член клуба и обладатель сезонного абонемента скончался.

«Когда человек уходит из нашей жизни прямо у нас на глазах, это трудно передать словами. Семья «Айнтрахта» глубоко опечалена. Наши мысли и соболезнования – с родными и друзьями умершего.

Мы выражаем благодарность экстренным службам, которые сначала так самоотверженно боролись за жизнь нашего болельщика, но, к сожалению, безуспешно, а также всем фанатам и посетителям за чуткость и поддержку во время этих событий», – написала пресс-служба.

По теме:
ФОТО. 8-летний футболист Торино погиб: трагедия потрясла Италию
Смогут ли Кейн, Диас и Олисе суммарно забить 100+ голов в сезоне 2025/26?
100 голов от Баварии в Бундеслиге. Кто еще в топ-5 лигах может повторить?
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 12
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Футбол | 07 апреля 2026, 08:44 21
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку
Источник: Реброва в сборной Украины может заменить тренер, создавший сказку

В УАФ рассматривают возможность назначения Пономарева

«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Футбол | 07.04.2026, 12:00
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Футбол | 07.04.2026, 19:28
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Появились новые подробности матча-скандала Динамо – Карпаты
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06.04.2026, 23:55
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Популярные новости
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
Гераскевич наехал на Энтони Джошуа из-за его поступка
06.04.2026, 00:02 3
Бокс
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02 1
Бокс
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
07.04.2026, 10:12 3
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
«Он умер от нокаута». Украинский боксер не может покинуть страну
07.04.2026, 04:22 2
Бокс
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
06.04.2026, 10:07 53
Футбол
