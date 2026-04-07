Смерть на стадионе. Клуб Бундеслиги сообщил о трагической новости
«Айнтрахт» Франкфурт потерял преданного фаната
Футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт сообщил о смерти болельщика во время матча 28-го тура Бундеслиги против «Кельна» (2:2).
87-летнему мужчине стало плохо на домашнем стадионе «Дойче Банк Парк» на момент второго тайма.
Медицинская служба оказала болельщику экстренную помощь и даже смогла его реанимировать, однако эти попытки оказались напрасными: член клуба и обладатель сезонного абонемента скончался.
«Когда человек уходит из нашей жизни прямо у нас на глазах, это трудно передать словами. Семья «Айнтрахта» глубоко опечалена. Наши мысли и соболезнования – с родными и друзьями умершего.
Мы выражаем благодарность экстренным службам, которые сначала так самоотверженно боролись за жизнь нашего болельщика, но, к сожалению, безуспешно, а также всем фанатам и посетителям за чуткость и поддержку во время этих событий», – написала пресс-служба.
Eintracht Frankfurt trauert um Anhänger.— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 7, 2026
Eintracht Frankfurt muss die traurige Mitteilung machen, dass der Zuschauer, der während der Partie am Ostersonntag gegen den 1. FC Köln im Verlaufe der zweiten Halbzeit notärztlich behandelt werden musste, noch am Sonntag im Krankenhaus… pic.twitter.com/ocXdXJDM9q
