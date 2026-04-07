Смерть на стадионе. Клуб Бундеслиги сообщил о трагической новости

Футбольный клуб «Айнтрахт» Франкфурт сообщил о смерти болельщика во время матча 28-го тура Бундеслиги против «Кельна» (2:2).

87-летнему мужчине стало плохо на домашнем стадионе «Дойче Банк Парк» на момент второго тайма.

Медицинская служба оказала болельщику экстренную помощь и даже смогла его реанимировать, однако эти попытки оказались напрасными: член клуба и обладатель сезонного абонемента скончался.

«Когда человек уходит из нашей жизни прямо у нас на глазах, это трудно передать словами. Семья «Айнтрахта» глубоко опечалена. Наши мысли и соболезнования – с родными и друзьями умершего.

Мы выражаем благодарность экстренным службам, которые сначала так самоотверженно боролись за жизнь нашего болельщика, но, к сожалению, безуспешно, а также всем фанатам и посетителям за чуткость и поддержку во время этих событий», – написала пресс-служба.