06 апреля 2026, 08:05 | Обновлено 06 апреля 2026, 08:08
64
0

Чемпионат Испании: победы Сельты, Овьедо и Осасуны

В Ла Лиге состоялось четыре поединка 30-го тура

06 апреля 2026, 08:05 | Обновлено 06 апреля 2026, 08:08
64
0
Чемпионат Испании: победы Сельты, Овьедо и Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

В воскресенье, 5 апреля, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Испании.

Было проведено четыре игры.

«Хетафе» дома обыграл «Атлетик» Бильбао

«Сельта» в ярком противостоянии на пять мячей одолела «Валенсию» – 3:2.

«Овьедо» в родных стенах переиграл «Севилью» – 1:0.

«Алавес» и «Осасуна» расписали ничью – 2:2.

Чемпионат Испании. 30-й тур

Хетафе – Атлетик Бильбао – 2:0

Голы: Луис Васкес, 14, Сатриано, 90

Видео голов и обзор матча:

Валенсия – Сельта – 2:3

Голы: Гидо Родригес, 12, 90+3

Видео голов и обзор матча:

Овьедо – Сельта – 1:0

Гол: Федерико Виньяс, 32

Удаление: Нианзу, 38

Видео голов и обзор матча:

Алавес – Осасуна – 2:2

Голы: Тони Мартинес, 44, Бойе, 90+1 (пенальти) – Росье, 4, Будимир, 80 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 30 25 1 4 80 - 29 11.04.26 19:30 Барселона - Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал 76
2 Реал Мадрид 30 22 3 5 64 - 28 10.04.26 22:00 Реал Мадрид - Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54 - 34 06.04.26 22:00 Жирона - Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия 58
4 Атлетико Мадрид 30 17 6 7 50 - 30 11.04.26 22:00 Севилья - Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Реал Овьедо 0:1 Атлетико Мадрид 57
5 Бетис 30 11 12 7 44 - 37 12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис01.03.26 Бетис 2:2 Севилья 45
6 Сельта 30 11 11 8 44 - 37 12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид01.03.26 Жирона 1:2 Сельта 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46 - 45 11.04.26 15:00 Реал Сосьедад - Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27 - 31 13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе 41
9 Осасуна 30 10 8 12 36 - 37 12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36 - 44 11.04.26 19:30 Барселона - Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол 38
11 Атлетик Бильбао 30 11 5 14 32 - 43 12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао 38
12 Райо Вальекано 30 8 11 11 29 - 35 12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо 35
13 Валенсия 30 9 8 13 34 - 45 11.04.26 17:15 Эльче - Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна 35
14 Жирона 29 8 10 11 31 - 44 06.04.26 22:00 Жирона - Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона01.03.26 Жирона 1:2 Сельта23.02.26 Алавес 2:2 Жирона 34
15 Алавес 30 8 8 14 32 - 43 11.04.26 15:00 Реал Сосьедад - Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес27.02.26 Леванте 2:0 Алавес 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36 - 48 12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад 31
17 Севилья 30 8 7 15 37 - 50 11.04.26 22:00 Севилья - Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано01.03.26 Бетис 2:2 Севилья 31
18 Эльче 30 6 11 13 38 - 47 11.04.26 17:15 Эльче - Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол 29
19 Леванте 30 6 8 16 34 - 50 13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21 - 48 12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо 24
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Валенсия), асcист Умар Садик.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта), асcист Илаш Мориба.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Фер Лопес (Сельта), асcист Виллот Сведберг.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Илаш Мориба (Сельта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Валенсия).
По теме:
Монако в родных стенах обыграл Марсель в поединке чемпионата Франции
Интер – Рома – 5:2. Шедевр Чалханоглу, разгром в Милане. Видео голов, обзор
Гендиректор Атлетико высказался об отмене удаления: «стыдно»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Валенсия Хетафе Атлетик Бильбао Овьедо удаление (красная карточка) Севилья Алавес Осасуна Гидо Родригес Мартин Сатриано Илайш Мориба Виллиот Сведберг Анте Будимир видео голов и обзор Тони Мартинес Лукас Бойе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
Футбол | 06 апреля 2026, 00:53 3
ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех

Инцидент в Турции снова поднял тему дисциплины в футболе

Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Футбол | 05 апреля 2026, 07:10 6
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну

У Ивана Яремчука – проблемы

Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Футбол | 05.04.2026, 11:52
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам
Футбол | 06.04.2026, 06:32
Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам
Саленко назвал футболистов, из-за которых Динамо проиграло Карпатам
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05.04.2026, 09:02
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 133
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
05.04.2026, 09:54 16
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 353
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
05.04.2026, 22:22
Бокс
