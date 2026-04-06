Чемпионат Испании: победы Сельты, Овьедо и Осасуны
В Ла Лиге состоялось четыре поединка 30-го тура
В воскресенье, 5 апреля, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Испании.
Было проведено четыре игры.
«Хетафе» дома обыграл «Атлетик» Бильбао
«Сельта» в ярком противостоянии на пять мячей одолела «Валенсию» – 3:2.
«Овьедо» в родных стенах переиграл «Севилью» – 1:0.
«Алавес» и «Осасуна» расписали ничью – 2:2.
Чемпионат Испании. 30-й тур
Хетафе – Атлетик Бильбао – 2:0
Голы: Луис Васкес, 14, Сатриано, 90
Видео голов и обзор матча:
Валенсия – Сельта – 2:3
Голы: Гидо Родригес, 12, 90+3
Видео голов и обзор матча:
Овьедо – Сельта – 1:0
Гол: Федерико Виньяс, 32
Удаление: Нианзу, 38
Видео голов и обзор матча:
Алавес – Осасуна – 2:2
Голы: Тони Мартинес, 44, Бойе, 90+1 (пенальти) – Росье, 4, Будимир, 80 (пенальти)
Видео голов и обзор матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|30
|25
|1
|4
|80 - 29
|11.04.26 19:30 Барселона - Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано15.03.26 Барселона 5:2 Севилья07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал
|76
|2
|Реал Мадрид
|30
|22
|3
|5
|64 - 28
|10.04.26 22:00 Реал Мадрид - Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе
|69
|3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54 - 34
|06.04.26 22:00 Жирона - Вильярреал20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче28.02.26 Барселона 4:1 Вильярреал22.02.26 Вильярреал 2:1 Валенсия
|58
|4
|Атлетико Мадрид
|30
|17
|6
|7
|50 - 30
|11.04.26 22:00 Севилья - Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Реал Овьедо 0:1 Атлетико Мадрид
|57
|5
|Бетис
|30
|11
|12
|7
|44 - 37
|12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис15.03.26 Бетис 1:1 Сельта08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис01.03.26 Бетис 2:2 Севилья
|45
|6
|Сельта
|30
|11
|11
|8
|44 - 37
|12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес15.03.26 Бетис 1:1 Сельта06.03.26 Сельта 1:2 Реал Мадрид01.03.26 Жирона 1:2 Сельта
|44
|7
|Реал Сосьедад
|30
|11
|8
|11
|46 - 45
|11.04.26 15:00 Реал Сосьедад - Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Атлетико Мадрид 3:2 Реал Сосьедад28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
|41
|8
|Хетафе
|30
|12
|5
|13
|27 - 31
|13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе14.03.26 Атлетико Мадрид 1:0 Хетафе08.03.26 Хетафе 2:0 Бетис02.03.26 Реал Мадрид 0:1 Хетафе
|41
|9
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|36 - 37
|12.04.26 15:00 Осасуна - Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона15.03.26 Реал Сосьедад 3:1 Осасуна07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна
|38
|10
|Эспаньол
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|11.04.26 19:30 Барселона - Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол
|38
|11
|Атлетик Бильбао
|30
|11
|5
|14
|32 - 43
|12.04.26 22:00 Атлетик Бильбао - Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Атлетик Бильбао 0:1 Барселона28.02.26 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Бильбао
|38
|12
|Райо Вальекано
|30
|8
|11
|11
|29 - 35
|12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо
|35
|13
|Валенсия
|30
|9
|8
|13
|34 - 45
|11.04.26 17:15 Эльче - Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес01.03.26 Валенсия 1:0 Осасуна
|35
|14
|Жирона
|29
|8
|10
|11
|31 - 44
|06.04.26 22:00 Жирона - Вильярреал21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона14.03.26 Жирона 3:0 Атлетик Бильбао07.03.26 Леванте 1:1 Жирона01.03.26 Жирона 1:2 Сельта23.02.26 Алавес 2:2 Жирона
|34
|15
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|32 - 43
|11.04.26 15:00 Реал Сосьедад - Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес13.03.26 Алавес 1:1 Вильярреал08.03.26 Валенсия 3:2 Алавес27.02.26 Леванте 2:0 Алавес
|32
|16
|Мальорка
|30
|8
|7
|15
|36 - 48
|12.04.26 17:15 Мальорка - Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка15.03.26 Мальорка 2:1 Эспаньол07.03.26 Осасуна 2:2 Мальорка28.02.26 Мальорка 0:1 Реал Сосьедад
|31
|17
|Севилья
|30
|8
|7
|15
|37 - 50
|11.04.26 22:00 Севилья - Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия15.03.26 Барселона 5:2 Севилья08.03.26 Севилья 1:1 Райо Вальекано01.03.26 Бетис 2:2 Севилья
|31
|18
|Эльче
|30
|6
|11
|13
|38 - 47
|11.04.26 17:15 Эльче - Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка14.03.26 Реал Мадрид 4:1 Эльче08.03.26 Вильярреал 2:1 Эльче01.03.26 Эльче 2:2 Эспаньол
|29
|19
|Леванте
|30
|6
|8
|16
|34 - 50
|13.04.26 22:00 Леванте - Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо16.03.26 Райо Вальекано 1:1 Леванте07.03.26 Леванте 1:1 Жирона27.02.26 Леванте 2:0 Алавес
|26
|20
|Реал Овьедо
|30
|5
|9
|16
|21 - 48
|12.04.26 19:30 Сельта - Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо14.03.26 Реал Овьедо 1:0 Валенсия09.03.26 Эспаньол 1:1 Реал Овьедо04.03.26 Райо Вальекано 3:0 Реал Овьедо
|24
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инцидент в Турции снова поднял тему дисциплины в футболе
У Ивана Яремчука – проблемы