ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех

В турецком футболе разгорелся новый скандал, который активно обсуждают в соцсетях.

Во время одного из матчей чемпионата Турции арбитр Эсра Аркбога упала прямо на поле. Однако реакция одного из игроков шокировала болельщиков.

На видео видно, как футболист просто развернулся и ушел, не оказав никакой помощи судье, которая осталась лежать на газоне после инцидента.

Этот момент быстро стал вирусным и вызвал волну возмущения среди фанатов, которые назвали поведение игрока проявлением полной неуважения.

По информации источников, извинения якобы были принесены уже после матча, однако в сети многие считают такой поступок неприемлемым.

Инцидент вновь поднял вопрос дисциплины и уважения к арбитрам в современном футболе.