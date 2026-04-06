ВИДЕО. То, что сделал этот футболист после падения судьи, шокировало всех
Инцидент в Турции снова поднял тему дисциплины в футболе
В турецком футболе разгорелся новый скандал, который активно обсуждают в соцсетях.
Во время одного из матчей чемпионата Турции арбитр Эсра Аркбога упала прямо на поле. Однако реакция одного из игроков шокировала болельщиков.
На видео видно, как футболист просто развернулся и ушел, не оказав никакой помощи судье, которая осталась лежать на газоне после инцидента.
Этот момент быстро стал вирусным и вызвал волну возмущения среди фанатов, которые назвали поведение игрока проявлением полной неуважения.
По информации источников, извинения якобы были принесены уже после матча, однако в сети многие считают такой поступок неприемлемым.
Инцидент вновь поднял вопрос дисциплины и уважения к арбитрам в современном футболе.
🚨💣 Shocking lack of discipline in the Turkish league 😳— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 4, 2026
Referee Esra Arıkboğa suffered an unfortunate fall during the match — but the player simply turned and walked away without offering any help.
A total act of indiscipline from a professional.
Sources say an apology was…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уступили «львам» 0:1
У украинца лучшие показатели в серии пенальти