Тренер ЛНЗ указал, что сыграло главную роль в победе над Кривбассом

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о уверенной победе своих подопечных над «Кривбассом» в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (3:0).

– Виталий Юрьевич, как вы оцените этот поединок?

– Да, результат 3:0 – хороший, но матч был сложным. Очень большую роль сыграл первый забитый гол. Он сегодня был важен как для нас, так и для «Кривбасса». Потом нам уже было легче играть по счету, поэтому мы реализовали еще свои моменты. В целом я доволен командой и не сказал бы, что только второй тайм был хорошим. Хочу поздравить ребят с победой.

– Какие сегодня были эмоции в перерыве?

– Сегодня не было никаких претензий к самоотдаче футболистов, к отношению, поэтому мы указали только на тактические моменты, которые нужно улучшить, и все.

– Данило Кравчук сегодня вышел в стартовом составе и забил второй матч подряд. Как вам его результативность?

– Я всегда говорю: у нас играют те футболисты, которые на сегодняшний день, по мнению тренерского штаба, сильнее. Поэтому он очень хорошо проявил себя и в матче с «Рухом», и в контрольном матче с «Эпицентром», и сегодня. Он заслуживает играть в основном составе.

– Следующий матч, вероятно, против главного конкурента в турнирной таблице – донецкого «Шахтера». Можно сказать, что сегодня была генеральная репетиция?

– Каждый матч нужно играть, потому что, повторяю, я не делю матчи на важные и неважные. Поэтому к каждому матчу нужно подходить максимально настроенным, максимально подготовленным, а сама игра покажет конечный результат. К каждому сопернику готовимся индивидуально, но этот матч будет таким же, как и против любого другого в УПЛ.