Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер ЛНЗ указал, что сыграло главную роль в победе над Кривбассом
Премьер-лига
Кривбасс
05.04.2026 13:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2026, 22:16 |
Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался о уверенной победе своих подопечных над «Кривбассом» в 22-м туре Украинской Премьер-лиги (3:0).

– Виталий Юрьевич, как вы оцените этот поединок?

– Да, результат 3:0 – хороший, но матч был сложным. Очень большую роль сыграл первый забитый гол. Он сегодня был важен как для нас, так и для «Кривбасса». Потом нам уже было легче играть по счету, поэтому мы реализовали еще свои моменты. В целом я доволен командой и не сказал бы, что только второй тайм был хорошим. Хочу поздравить ребят с победой.

– Какие сегодня были эмоции в перерыве?

– Сегодня не было никаких претензий к самоотдаче футболистов, к отношению, поэтому мы указали только на тактические моменты, которые нужно улучшить, и все.

– Данило Кравчук сегодня вышел в стартовом составе и забил второй матч подряд. Как вам его результативность?

– Я всегда говорю: у нас играют те футболисты, которые на сегодняшний день, по мнению тренерского штаба, сильнее. Поэтому он очень хорошо проявил себя и в матче с «Рухом», и в контрольном матче с «Эпицентром», и сегодня. Он заслуживает играть в основном составе.

– Следующий матч, вероятно, против главного конкурента в турнирной таблице – донецкого «Шахтера». Можно сказать, что сегодня была генеральная репетиция?

– Каждый матч нужно играть, потому что, повторяю, я не делю матчи на важные и неважные. Поэтому к каждому матчу нужно подходить максимально настроенным, максимально подготовленным, а сама игра покажет конечный результат. К каждому сопернику готовимся индивидуально, но этот матч будет таким же, как и против любого другого в УПЛ.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо и известная блогерша показали настоящие чувства
ШАНДРУК: «Понимали – можем не справиться с Полесьем четверкой защитников»
Шахтер в пятый раз достиг сухой серии из 5+ матчей в УПЛ с начала года
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ Виталий Пономарев
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Футбол | 05 апреля 2026, 07:33 27
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято

Тренер решил остаться в сборной

Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2026, 21:32 21
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне

Юлия не сумела навязать борьбу Джессике Пегуле в поединке за трофей пятисотника

Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 06.04.2026, 01:32
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Бывший арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Динамо – Карпаты
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 05.04.2026, 09:54
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05.04.2026, 09:02
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 129
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 347
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
Ямаль провел переговоры с топ-клубом по поводу исторического трансфера
04.04.2026, 06:32
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 6
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем