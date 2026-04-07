В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча

Центральный защитник «Карпат» Виталий Холод прокомментировал матч против «Динамо» (1:0).

– Вы активно включились в эпизод, когда после столкновения Пономаренко с Бабоглом вспыхнула потасовка. Как вы сами объясните свою реакцию в тот момент?

– Мне кажется, это накапливалось в течение игры, потому что многих наших игроков, в том числе и меня лично, провоцировали – там говорили какие-то слова и так далее. Мы молчали, ничего не говорили, но когда я увидел, что на капитана моей команды набросились, я просто побежал и не мог оставить это без внимания. Я думаю, это нормальная реакция – просто потолкались, ничего такого, это футбол, это эмоции. После игры я уже как-то и забыл об этом.

– А как вы видите сам эпизод столкновения Матвея с Владиславом? Считаете ли вы, что форвард «Динамо» сделал это намеренно, возможно, под влиянием эмоций после отмененного гола?

– Я честно не знаю, было ли это намеренно или нет. Не собираюсь лезть, это его дело – он так поступил и получил, можно сказать, наказание за это (удаление – прим.). Это его решение. Я тоже получил за свои действия наказание, но чуть меньшее – это было мое решение (желтая карточка – прим.). Больше нечего сказать об этом эпизоде.

– В целом, как вам удалось так эффективно сдерживать Пономаренко на протяжении матча? Ведь он почти не создал моментов у ваших ворот. Насколько сложно было играть против него?

– Да, к каждой игре мы готовимся индивидуально к игрокам. Каждый на своей позиции смотрит, кто против кого играет, анализирует вместе с тренерским штабом, чтобы нейтрализовать сильные стороны того или иного игрока и выполнить установку тренера. Также самому сыграть сильно, чтобы нейтрализовать таких игроков.