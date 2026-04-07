Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча
Украина. Премьер лига
07 апреля 2026, 01:32 | Обновлено 07 апреля 2026, 01:47
135
0

В Карпатах заговорили о Пономаренко после скандального матча

«Львы» неожиданно обыграли киевлян – 1:0

ФК Карпаты. Виталий Холод

Центральный защитник «Карпат» Виталий Холод прокомментировал матч против «Динамо» (1:0).

– Вы активно включились в эпизод, когда после столкновения Пономаренко с Бабоглом вспыхнула потасовка. Как вы сами объясните свою реакцию в тот момент?

– Мне кажется, это накапливалось в течение игры, потому что многих наших игроков, в том числе и меня лично, провоцировали – там говорили какие-то слова и так далее. Мы молчали, ничего не говорили, но когда я увидел, что на капитана моей команды набросились, я просто побежал и не мог оставить это без внимания. Я думаю, это нормальная реакция – просто потолкались, ничего такого, это футбол, это эмоции. После игры я уже как-то и забыл об этом.

– А как вы видите сам эпизод столкновения Матвея с Владиславом? Считаете ли вы, что форвард «Динамо» сделал это намеренно, возможно, под влиянием эмоций после отмененного гола?

– Я честно не знаю, было ли это намеренно или нет. Не собираюсь лезть, это его дело – он так поступил и получил, можно сказать, наказание за это (удаление – прим.). Это его решение. Я тоже получил за свои действия наказание, но чуть меньшее – это было мое решение (желтая карточка – прим.). Больше нечего сказать об этом эпизоде.

– В целом, как вам удалось так эффективно сдерживать Пономаренко на протяжении матча? Ведь он почти не создал моментов у ваших ворот. Насколько сложно было играть против него?

– Да, к каждой игре мы готовимся индивидуально к игрокам. Каждый на своей позиции смотрит, кто против кого играет, анализирует вместе с тренерским штабом, чтобы нейтрализовать сильные стороны того или иного игрока и выполнить установку тренера. Также самому сыграть сильно, чтобы нейтрализовать таких игроков.

По теме:
Владислав СУПРЯГА: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов и Золотой мяч»
СРНА: «Играть на два фронта в такой короткий период невозможно без ротации»
Маркевич уверен: ЛНЗ повторно не разгромит Шахтер
Динамо Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Виталий Холод Матвей Пономаренко чемпионат Украины по футболу Динамо - Карпаты
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал
Футбол | 06 апреля 2026, 22:56 0
Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал
Куртуа обратился к Лунину, после того, как Андрей напропускал за Реал

Тибо решил подбодрить украинца перед матчем с «Баварией»

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 21:55
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Футбол | 06.04.2026, 07:51
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Шевченко выбрал позицию относительно будущего Реброва в сборной
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 13
Футбол
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
06.04.2026, 06:58 5
Футбол
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
06.04.2026, 09:12 15
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем