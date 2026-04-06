  4. Ярмоленко четко объяснили, почему не засчитали гол Пономаренко
06 апреля 2026, 07:32
Ярмоленко четко объяснили, почему не засчитали гол Пономаренко

Андрей пообщался с четвертым арбитром

06 апреля 2026, 07:32 |
2046
2 Comments
Ярмоленко четко объяснили, почему не засчитали гол Пономаренко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

После отмененного гола Матвея Пономаренко в матче «Динамо» – «Карпаты» (0:1) вингер киевлян Андрей Ярмоленко вступил в диалог с четвертым арбитром Евгением Цибулько.

Футболист пытался выяснить причину решения судейской бригады, однако получил лишь общее объяснение.

Четвертый арбитр: «Подожди, я не вижу. Я тебе сказал то, что мне сказали, я не могу видеть и судить».

Ярмоленко: «Просто объясните».

Четвертый арбитр: «То, что они сказали: мяч был в руках и выбили».

Ярмоленко: «Нет».

Четвертый арбитр: «Я же не против. Я тебе сказал только то, что мне сказали. Я же не могу сейчас это видеть».

судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига VAR Динамо - Карпаты Матвей Пономаренко Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина
В Испании похоронили Реал из-за Андрея Лунина

Латиго Серрано считает, что у испанцев нет шансов на успех против «Баварии»

Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману

Руслан Ротань поддержал инициативу президента «волков»

В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения
Ребров ответил болельщикам, требующим его увольнения
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Определена европейская сборная, которая может заменить Иран на ЧМ-2026
Комментарии 2
М'яч повинен був бути зарахований. Але повага Динаму- істереку  , як Полісся не закатали!
Заливає очі щось дуже часто суддям сеча ахметки !
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 353
Футбол
