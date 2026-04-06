Ярмоленко четко объяснили, почему не засчитали гол Пономаренко
Андрей пообщался с четвертым арбитром
После отмененного гола Матвея Пономаренко в матче «Динамо» – «Карпаты» (0:1) вингер киевлян Андрей Ярмоленко вступил в диалог с четвертым арбитром Евгением Цибулько.
Футболист пытался выяснить причину решения судейской бригады, однако получил лишь общее объяснение.
Четвертый арбитр: «Подожди, я не вижу. Я тебе сказал то, что мне сказали, я не могу видеть и судить».
Ярмоленко: «Просто объясните».
Четвертый арбитр: «То, что они сказали: мяч был в руках и выбили».
Ярмоленко: «Нет».
Четвертый арбитр: «Я же не против. Я тебе сказал только то, что мне сказали. Я же не могу сейчас это видеть».
