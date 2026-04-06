Без времени на адаптацию: 5 проблем, которые должен решить Де Дзерби

После катастрофических 43 дней под руководством Игора Тудора «Тоттенхэм» решил, что необходима очередная смена тренера. Период работы хорвата стал четвертым самым коротким для тренера в истории английской Премьер-лиги, и, учитывая, что он набрал всего 1 очко в 5 матчах чемпионата, а «шпоры» опасно приблизились к зоне вылета, хуже быть уже не могло.

Как бы там ни было, у лондонцев нет времени оглядываться назад. У них осталось всего 7 матчей, чтобы сохранить место в элитном дивизионе. Много раз сообщалось, что Роберто Де Дзерби – тот специалист, которого они хотят видеть во главе спасательной операции. Но «Тоттенхэму» никогда еще не было так важно выбрать правильного тренера, как сейчас.

Помимо сомнений, которые могут возникнуть у некоторых болельщиков по поводу назначения итальянца, есть также вполне обоснованные вопросы о том, смогут ли футболисты резко переключиться между разными стилями игры. Томас Франк и Тудор играли в оборонительном стиле, основанном на длинных передачах, в то время как Де Дзерби предпочитает атакующий стиль с короткими пасами.

Концовка сезона будет и волнительной, и интригующей для «Тоттенхэма». У «шпор» нет ни предсезонной подготовки, ни даже нескольких матчей, чтобы совершать ошибки и учиться. Им нужны победы – и нужны немедленно. Самое время разобраться в том, что должен сделать Де Дзерби для того, чтобы спасти «Тоттенхэм».

Придерживаться схемы с четырьмя защитниками

Один из уроков, извлеченных из работы Тудора, заключается в том, что использование схемы с тремя защитниками было ошибкой. Хорват слишком долго придерживался своей любимой схемы, а «Тоттенхэм» начал подавать признаки жизни под его руководством только после перехода на схему 4-4-2, с которой «шпоры» добились ничьей на «Энфилде» (1:1), а затем и победы над «Атлетико» (3:2).

Футболисты не привыкли играть в схеме с тремя защитниками и, к тому же, лондонцы проигрывали центр поля, явно чувствуя себя гораздо комфортнее в более традиционной расстановке. Сейчас игрокам нужна вся возможная помощь, и хорошей отправной точкой было бы избегать излишнего усложнения при выборе системы.

Вернуть игроков на прежние позиции

Тудор еще больше усложнил себе задачу, часто используя игроков не на привычных для них позициях. Конор Галлахер играл на правом фланге полузащиты. Арчи Грэй играл на обоих флангах в обороне. Жоао Пальинья и Педро Порро играли справа в тройке защитников. В последнем матче Тудора Лукас Бергвалль вернулся на поле в непривычной для себя роли на правом фланге. В итоге ни один из этих экспериментов не сработал.

Стоит отметить, что бывшему тренеру «Тоттенхэма» пришлось столкнуться с серьезным кризисом травм, который оставил ему мало места для маневра, но он усложнил ситуацию, играя в основном в 3 защитника и заставляя игроков подстраиваться под желаемую им систему.

Впрочем, кадровые проблемы «шпор» понемногу утихают: Бергвалль и Дестини Удоджи вернулись в строй, а Тудор ранее заявлял, что Мохаммед Кудус и Родриго Бентанкур хорошо восстанавливаются. Это должно означать, что у Де Дзерби будет больше выбора в составе.

Решить проблемы с дисциплиной

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

В самый тяжелый период сезона несколько игроков «Тоттенхэма» получили красные карточки, которые еще сильнее усложнили жизнь команде. Ключевые защитники Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен заработали удаления в матчах Премьер-лиги, что привело к совершенно ненужным, а в случае с аргентинцем еще и длительным дисквалификациям.

Когда «шпорам» требовалось спокойствие, два важнейших лидера подвели команду. Лондонцы больше не могут позволить себе подобных проблем. Им нужна вся возможная помощь игроков, а это значит, что, несмотря на совершенно отчаянную ситуацию, им необходимо принимать безупречные решения на поле.

Одно из опасений, связанных с приходом Де Дзерби, заключается в том, что он вряд ли сможет сохранять спокойствие в трудные времена. Роберто сам является воплощением вспыльчивости и эмоциональности: за 2 года в «Брайтоне» он получил больше желтых (9) и красных (2) карточек, чем любой другой тренер в АПЛ за тот же период.

Отказаться от длинных аутов

Длинные вбрасывания мяча снова вошли в моду, и «Тоттенхэм» весь сезон пытался повторить то, в чем преуспел Франк в «Брентфорде, причем даже после его ухода. Однако это не стало сильной стороной «шпор». В нынешней кампании Премьер-лиги они 77 раз вбрасывали мяч в штрафную площадь соперника, но только 12 из этих аутов привели к удару по воротам, и ни один из них не завершился забитым голом.

У «Тоттенхэма» худший показатель эффективности длинных аутов в АПЛ. Впервые в этом сезоне «шпоры» забили после вбрасывания мяча из аута в матче против «Атлетико». Затем, когда лондонцы стремились забить второй гол, они пропустили в контратаке после того, как отправили защитников вперед для еще одного неудачного вбрасывания мяча. Длинные ауты принесли «Тоттенхэму» больше вреда, чем пользы в этом сезоне, поэтому, возможно, пришло время от них отказаться.

Больше доверять Хави Симонсу

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Состав «Тоттенхэма» далек от идеала. В некоторых зонах не хватает вариантов, а в других – слишком много игроков одного типа. Это серьезная проблема в атаке, где сейчас у «шпор» сразу 3 центральных нападающих, но при этом только 1 игрок, который может сыграть слева, и ни одного здорового, кто может сыграть справа. Их формирование состава, пожалуй, является самым худшим за последние несколько лет.

В этом сезоне у лондонцев только 1 здоровый креативный полузащитник – он же и самый талантливый игрок в команде – но Тудор не особо доверял Хави Симонсу. Голландец стал главным героем матча против «Атлетико» – единственной победы «Тоттенхэма» в последних 10 матчах – и он должен быть одним из игроков, вокруг которых строится команда, если «шпоры» хотят контролировать мяч.

Проблемы лондонцев с креативностью хорошо известны в этом сезоне: только 3 команды показали более низкий показатель ожидаемых голов в матчах Премьер-лиги, чем «Тоттенхэм» (32,6). При этом показатель ожидаемых ассистов Симонса в среднем за игру (0,17) выше, чем у Энтони Гордона (0,16), Эберечи Эзе (0,13) и Амада Диалло (0,15). «Тоттенхэму» необходимо сделать его своим главным игроком на оставшиеся семь матчей сезона.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst