  4. Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Чарльстоне
04 апреля 2026, 22:55 | Обновлено 05 апреля 2026, 00:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Иву Йович (WTA 16) за 2 часа и 36 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Ива Йович (США) [4] – 6:4, 5:7, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. Пегула во второй раз одолела Йович.

Джессика продолжает успешную защиту прошлогоднего трофея. В Чарльстоне Пегула, помимо Йович, также прошла Юлию Путинцеву, Элизабетту Коччаретто и Диану Шнайдер – все матчи Джессика выиграла в трех партиях.

Джессика проведет 22-й финал в карьере на уровне Тура и третий на грунте.

В финале Пегула поборется либо с Юлией Стародубцевой, либо с Мэдисон Киз.

По теме:
ФОТО. Стародубцева получила утешительный приз после финала в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Стародубцева за финал в Чарльстоне
Юлия Стародубцева – Джессика Пегула. Финал WTA 500 в Чарльстоне. Видеообзор
Даниил Агарков
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Теннис | 06 апреля 2026, 02:53 0
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне
Отыграл три матчбола. Стал известен чемпион турнира АТР 250 в Хьюстоне

Томми Пол в трех сетах переиграл Романа Андреса Бурручагу в финале соревнований в США

Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Футбол | 05 апреля 2026, 19:56 65
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью
Сенсация в Житомире. Полесье и Верес сыграли вничью

Команды обменялись голами

Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Футбол | 05.04.2026, 11:52
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05.04.2026, 09:02
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Бокс | 05.04.2026, 09:22
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Гарний півфінал вийшов, Пегула заслужено вийшла у фінал 
Популярные новости
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
Шевченко принял решение по поводу контракта Реброва
04.04.2026, 06:42 11
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 27
Футбол
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 2
Бокс
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
