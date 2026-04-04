Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Чарльстоне

Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Иву Йович (WTA 16) за 2 часа и 36 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Ива Йович (США) [4] – 6:4, 5:7, 6:3

Это было второе очное противостояние соперниц. Пегула во второй раз одолела Йович.

Джессика продолжает успешную защиту прошлогоднего трофея. В Чарльстоне Пегула, помимо Йович, также прошла Юлию Путинцеву, Элизабетту Коччаретто и Диану Шнайдер – все матчи Джессика выиграла в трех партиях.

Джессика проведет 22-й финал в карьере на уровне Тура и третий на грунте.

В финале Пегула поборется либо с Юлией Стародубцевой, либо с Мэдисон Киз.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика