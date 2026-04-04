Стала известна первая финалистка турнира WTA 500 в Чарльстоне
Джессика Пегула в трех сетах одолела Иву Йович в полуфинале пятисотника
Пятая ракетка мира Джессика Пегула из США вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В полуфинале американка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Иву Йович (WTA 16) за 2 часа и 36 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/2 финала
Джессика Пегула (США) [1] – Ива Йович (США) [4] – 6:4, 5:7, 6:3
Это было второе очное противостояние соперниц. Пегула во второй раз одолела Йович.
Джессика продолжает успешную защиту прошлогоднего трофея. В Чарльстоне Пегула, помимо Йович, также прошла Юлию Путинцеву, Элизабетту Коччаретто и Диану Шнайдер – все матчи Джессика выиграла в трех партиях.
Джессика проведет 22-й финал в карьере на уровне Тура и третий на грунте.
В финале Пегула поборется либо с Юлией Стародубцевой, либо с Мэдисон Киз.
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
