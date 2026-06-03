Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Испания
03 июня 2026, 04:32 |
728
0

Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

В клубе будут изучать каталонский язык

03 июня 2026, 04:32 |
728
0
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» ввела новые правила для иностранных игроков — клуб делает ставку на популяризацию каталонского языка.

По информации СМИ, «Жирона» подписала соглашение о сотрудничестве с организацией Plataforma per la Llengua. Отныне клуб планирует активно расширять использование каталонского языка в своих коммуникациях.

Изменения коснутся и футболистов, в частности украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Согласно новым требованиям, игроки должны не только изучать язык, но и использовать его в повседневной жизни, включая социальные сети.

Кроме того, «Жирона» планирует привлечь партнеров и спонсоров к этой инициативе, чтобы интегрировать каталонский язык и в их деятельность.

По теме:
Реал нашел замену Карвахалю в Интере. Осталось поставить подписи
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Барселона избавится от двух игроков, чтобы подписать звезду Ман Сити
Виктор Цыганков Владислав Ванат Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Cadena Ser
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Футбол | 02 июня 2026, 20:57 5
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ

Соперником сине-желтых в полуфинале ЧЕ по мини-футболу станет Венгрия

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02 июня 2026, 06:23 3
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста
Футбол | 03.06.2026, 01:32
Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста
Реал принял решение вернуть в клуб легендарного футболиста
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 02.06.2026, 14:45
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 5
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 103
Теннис
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем