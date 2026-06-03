Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату

Испанская «Жирона» ввела новые правила для иностранных игроков — клуб делает ставку на популяризацию каталонского языка.

По информации СМИ, «Жирона» подписала соглашение о сотрудничестве с организацией Plataforma per la Llengua. Отныне клуб планирует активно расширять использование каталонского языка в своих коммуникациях.

Изменения коснутся и футболистов, в частности украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Согласно новым требованиям, игроки должны не только изучать язык, но и использовать его в повседневной жизни, включая социальные сети.

Кроме того, «Жирона» планирует привлечь партнеров и спонсоров к этой инициативе, чтобы интегрировать каталонский язык и в их деятельность.