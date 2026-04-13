Известно, какую зарплату готовы платить иностранному коучу сборной Украины
Зарплата не превысит ту, которую получает Ребров
Украинская футбольная ассоциация определилась с финансовыми рамками на случай смены главного тренера сборной Украины.
Как сообщает ТоТоТаке, потенциальный иностранный специалист не сможет рассчитывать на зарплату выше той, которую сейчас получает штаб Сергея Реброва.
В настоящее время содержание тренерского штаба национальной команды обходится УАФ примерно в 1,5–1,8 миллиона евро в год, с учетом привлеченных спонсорских средств.
Из-за ограниченного бюджета ассоциация не готова увеличивать расходы, что значительно затрудняет приглашение топового иностранного специалиста. Таким образом, вариант с дорогим тренером из-за рубежа выглядит маловероятным, даже если летом должность станет вакантной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
