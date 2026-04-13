  Известно, какую зарплату готовы платить иностранному коучу сборной Украины
Украинская футбольная ассоциация определилась с финансовыми рамками на случай смены главного тренера сборной Украины.

Как сообщает ТоТоТаке, потенциальный иностранный специалист не сможет рассчитывать на зарплату выше той, которую сейчас получает штаб Сергея Реброва.

В настоящее время содержание тренерского штаба национальной команды обходится УАФ примерно в 1,5–1,8 миллиона евро в год, с учетом привлеченных спонсорских средств.

Из-за ограниченного бюджета ассоциация не готова увеличивать расходы, что значительно затрудняет приглашение топового иностранного специалиста. Таким образом, вариант с дорогим тренером из-за рубежа выглядит маловероятным, даже если летом должность станет вакантной.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
