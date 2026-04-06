06 апреля 2026, 01:02
Ребров принял важное решение вместо сборной Украины

Тренер самостоятельно решил, что Забарный будет капитаном

06 апреля 2026, 01:02 |
871
0
Ребров принял важное решение вместо сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Капитаном сборной Украины в двух последних матчах против Швеции (1:3) и Албании (1:0) был защитник «ПСЖ» Илья Забарный.

Как отмечает портал ТаТоТаке, решение сделать Забарного капитаном принадлежит исключительно главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву. Его не выбирали футболисты национальной команды.

Раньше центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прокомментировал невыход команды на чемпионат мира 2026 года и выразил искреннюю благодарность тренерскому штабу сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
