  4. Ястремская в борьбе проиграла 12-й ракетке мира на пятисотнике в Чарльстоне
01 апреля 2026, 03:47 | Обновлено 01 апреля 2026, 03:56
268
3

Ястремская в борьбе проиграла 12-й ракетке мира на пятисотнике в Чарльстоне

Даяна уступила Белинде Бенчич в трех сетах в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в США

01 апреля 2026, 03:47 | Обновлено 01 апреля 2026, 03:56
268
3 Comments
Ястремская в борьбе проиграла 12-й ракетке мира на пятисотнике в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) не сумела выйти в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла 12-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах за 2.5 часа.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) [3] – 2:6, 7:6 (7:5), 3:6

Во второй партии Даяна уступала 2:4, но сумела вернуться в игру и перевела поединок в третий сет, забрав тай-брейк. В третьй партии Ястремская отдала свою подачу в четвертом гейме, сумела сделать обратный брейк в седьмом, но затем снова не удержала подачу и позволила Белинде завершить встречу.

Ястремская провела шестое очное противостояние против Бенчич и потерпела пятое поражение. Единственная победа Даяны над швейцаркой датируется 19 августа 2018 года в квалификации соревнований в Нью-Хейвене.

Ястремская в третий раз выступила на кортах Чарльстона и впервые сыграла во втором круге. На старте пятисотника Даяна одолела Анастасию Захарову.

Следующей соперницей Бенчич будет представительница Чехии Сара Бейлек (WTA 40), которая посеяна под 13-м номером.

Украину в одиночном разряде Чарльстона продолжит представлять только Юлия Стародубцева, которая 1 апреля встретится со второй сеяной Екатериной Александровой в поединке второго раунда.

Надія є ? Надії немає ! Співачка , а тепер вже і боєць без правил , ніяк не заграє в теніс. За спиною тільки і є що згадати ,так це допінговий скандал і пару перемог , в давні часи , над бульбозавром. 
8 гейм 3 сету 30-15 на подачі ,м'яч зависає над кортом , Бенчіч вже відіграна , Даяночка з усіє дурі б'є в метровий аут, а могла легко перекинути на ту сторону. А далі брейк і подача на матч. Її вже нічому не навчиш ,бо пуста і немає за що зачепитися .
Попри поразку, грала добре. Уточнюю для тих, хто не бачив: саме грала і саме в теніс)
