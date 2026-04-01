Ястремская в борьбе проиграла 12-й ракетке мира на пятисотнике в Чарльстоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) не сумела выйти в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла 12-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах за 2.5 часа.

WTA 500 Чарльстон. Грунт, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) [3] – 2:6, 7:6 (7:5), 3:6

Во второй партии Даяна уступала 2:4, но сумела вернуться в игру и перевела поединок в третий сет, забрав тай-брейк. В третьй партии Ястремская отдала свою подачу в четвертом гейме, сумела сделать обратный брейк в седьмом, но затем снова не удержала подачу и позволила Белинде завершить встречу.

Ястремская провела шестое очное противостояние против Бенчич и потерпела пятое поражение. Единственная победа Даяны над швейцаркой датируется 19 августа 2018 года в квалификации соревнований в Нью-Хейвене.

Ястремская в третий раз выступила на кортах Чарльстона и впервые сыграла во втором круге. На старте пятисотника Даяна одолела Анастасию Захарову.

Следующей соперницей Бенчич будет представительница Чехии Сара Бейлек (WTA 40), которая посеяна под 13-м номером.

Украину в одиночном разряде Чарльстона продолжит представлять только Юлия Стародубцева, которая 1 апреля встретится со второй сеяной Екатериной Александровой в поединке второго раунда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine